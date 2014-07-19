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Akdeniz Heykeli’nin kolunu kırdılar!

Türkiye’nin en iyi 10 heykeli arasında gösterilen heykeltraş İlhan Koman tarafından yapılan Akdeniz Heykeli’nin İsrail protestoları sırasında kolu kırıldı

19 Temmuz 2014 17:26

İsrail’in Gazze’ye saldırısını İstanbul’da İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto eden grup Akdeniz Heykeli’ni tahrip etti. İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto eden göstericiler heykeltraş İlhan Koman tarafından yapılan Akdeniz Heykeli’nin kolunu kırdılar. Tahrip edilen heykel, Türkiye’nin en iyi 10 heykeli arasında gösteriliyor.

 

Akdeniz Heykeli

 

“İnsanın kucaklaşması, sevgisi anlatılırken Akdeniz aklıma geldi. Akdeniz büyüktü, bizden bir denizdi. Kucak açmayı bu adla anlatmak istedim. Sevgiyi ve kucaklaşmayı anlatırken bir kadının bütünlüğünden yararlanmak istedim.” (İlhan Koman)

112 metal levhanın yan yana getirilmesiyle oluşturulan kollarını açmış bir kadın figürü olan Akdeniz Heykeli, 1980′de heykeltraş İlhan Koman tarafından yapılmıştı.

Halk Sigorta şirketinin isteği üzerine inşa edilen heykel ilk olarak 1980′de şirketin Zincirlikuyu’daki genel müdürlük binasının önüne yerleştirilmişti.

2005′te İlhan Koman’ın sergisi için kısa bir süreliğine Galatasaray’da konumlandırılan heykel daha sonra Halk Sigorta’nın unvanının Yapı Kredi Sigorta’ya geçmesiyle Levent’teki Yapı Kredi Genel Müdürlük Binası’nın önüne taşındı.

Levent’teki yerin heykel için uygun olmaması ve civardaki gökdelenler nedeniyle eserin gölgede kaldığı konusu hala tartışılıyor.

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