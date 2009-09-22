Aldattım, korna çalın

ABD’de genç bir kız, “Aldattım” yazan pankartla yola çıkıp, nişanlısının kendisini affetmesi için sürücülerden kornayla destek vermelerini istedi.

Ohio Eyaleti’nde Jess Duttry (19), nişanlısına başka bir erkekle birlikte olduğunu itiraf edince terk edildi. Pişman olan genç kız, affedilmek için ilginç bir yola başvurdu.

57 araçtan kornalı destek

Nişanlısının kendisine bir şans daha vermesini isteyen Duttry, “Aldattım. İkinci bir şansı hak ettiğimi düşünüyorsanız kornaya basın” yazılı bir pankartla yola fırlayıp araçlara salladı. Arkasında “Onu gerçekten seviyorum” sözlerinin yazılı olduğu pankartı 1.5 saat araçlara sallayan Duttry, tam 57 araçtan kornalı destek geldiğini söyledi. Kendisini çok kötü hissettiğini söyleyen genç kız “Eğer beni tekrar kabul etmesi için yağmur altında beklemem gerekirse onu da yaparım” dedi.