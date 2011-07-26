Aldatmak genetik mi?

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İngiliz Guardian gazetesine göre, Çek Cumhuriyeti'nde yapılan bir araştırma, kadınların, sevgililerinin sadakatları konusunda fikir sahibi olmak için kayınpederlerinin alışkanlıklarını gözden geçirebileceklerini gösterdi. Bazı insanların uzun süreli ilişkilerde aldatmaya yönelmelerinin nedenleri üzerinde çalışan Çek bilimadamları, babaları sadakatsiz olan erkeklerin, yoldan çıkma olasılıklarının daha yüksek olduğunun gözlendiğini açıkladı.Sonuçları "Avrupa İnsan Davranışı ve Evrimi Derneği"nin konferansında açıklanan araştırmada, kız çocuklarının annelerinin sadakatsizliğinden, erkek çocukları gibi etkilenmediğini görüldü. Araştırma ekibinin lideri, Charles Üniversitesi'nde görevli bilimadamı Jan Havlicek, çalışmaları sırasında 86 çiftle ilişkilerine duydukları güven, cinselliğe yaklaşımları, aile geçmişleri ve sadakatsizlikleri konularında tek tek görüşüldüğünü kaydetti.Havlicek ve ekibi araştırmanın, bir erkeğin aldatma olasılığında ilişkisinden memnun olup olmamasının herhangi bir etkisi olmadığını, erkeklerin genellikle cinsellik arayışı ve daha fazla kişiyle cinsel ilişki yaşamak gayesiyle eşlerini aldattıklarını ortaya çıkardığını bildirdi. Öte yandan, araştırmada, kadınların ilişkilerinde bazı yönlerden tatmin olmamaları durumda eşlerini aldatma olasılıklarının yükseldiği gözlendi.