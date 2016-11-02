"Aldatma yüzünden değil, baktık iş ciddiye biniyor ayrılmaya karar verdik"

Hülya Koçyiğit'le Selim Soydan çiftinin torunu Aslışah Alkoçlar, Sabancı ailesinden Hakan Sabancı ile aldatma yüzünden değil, ilişkilerinin evlilik yoluna girmesi nedeniyle ayrıldıklarını açıkladı.

Habertürk'ten Serkan Öztürk'ün haberine göre, Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar, Hakan Sabancı ile aldatma yüzünden değil, ilişkilerinin evlilik yoluna girmesi nedeniyle ayrıldıklarını açıkladı.

"Kesinlikle aldatma olmadı"

Hakan Sabancı ile bir yıllık ilişkini bitiren Aslışah Alkoçlar, ayrılıkla ilgili konuştu. Bebek’te görüntülenen Alkoçlar, aldatma haberlerini yalanladı: “Kesinlikle bir aldatma olmadı. Peşinden de koşmuyorum. Hakan çocukluk arkadaşım. Onun mutlu olmasını isterim.”

"Yaşlarımız henüz çok küçük"

"Hakan’dan ayrılınca çok üzüldüm ve yurtdışına gittim. Üzerime çok gelindiği için uzaklaşmak istedim” itirafında bulunan Alkoçlar, ayrılıkla ilgili ise şunları söyledi:

“Ben güzel bir kızım, Hakan yakışıklı bir adam. Yaşlarımız henüz çok küçük. Baktık iş ciddiye biniyor ve evlilik yoluna giriyoruz, konuşup ayrılma kararı aldık.”

"Kader bizi birleştiremez"

Alkoçlar, “Kader sizi tekrar birleştirir mi?” sorusuna, “Kadere inanıyorum. Bir şeyin olacağı varsa olur, olmayacağı yoksa olmaz. Kader bizi şu anda birleştirmez.” diye cevap verdi.