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Yaşam

Aldatma servisi!

Dünyayı sarsan kriz, 'çöpçatanlık' hizmeti veren bir şirkete kazanç kapısı oldu.

05 Mayıs 2009 03:00

Dünyayı sarsan ekonomik kriz, 'çöpçatanlık' hizmeti veren bir şirkete kazanç kapısı oldu. 'Ekonomik kriz var, hayat kısa, yasak aşk yaşayın' diye reklam yapan şirketin kurduğu servisin üye sayısı 3.6 milyonu aştı

Eşiniz duymasa aldatır mısınız? / Umutsuz Ev Kadını yazıyor

ABD merkezli 'Ashley Madison' adlı çöpçatanlık servisi 'krizi' fırsat bilerek, özel bir aldatma servisi kurdu! Eşlerini aldatmak isteyen fakat geride iz bırakmak istemeyen erkeklerin yoğun ilgi gösterdiği 'aldatma' servisinin reklam sloganı: Ekonomik kriz var, hayat kısa, eğlenin ve bir ilişki yaşayın!

Reklamı TV’de yayımlanıyor

Sisteme üye olan kullanıcılarla 2 saatlik sohbet ücretinin 50 dolar (80 TL) olduğu servisin üye sayısı 3.6 milyon. Erkeklerin, eşlerini aldatmalarına aracı olarak para kazanan şirketin, 'Sıkıldığınız bir randevunun ömür boyu sürmesini ister misiniz' sloganlı reklamı TV'de de yayımlanıyor.

Servisin sahibi evli ve 2 çocuk babası Noel Biderman, eleştiriler karşısında 'Amacım sadece yanlış evlilikler yapan insanlara alternatif sunmak' diye konuştu.

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