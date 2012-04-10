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Aldatma anını canlı yayında görünce yıkıldı

Eşi Elvan Yıldız’a geçen hafta şiddet uyguladığı iddialarıyla gündeme gelen BKM oyuncu Metin Yıldız , önceki akşam sevgilisiyle öpüşürken görüntülendi.

10 Nisan 2012 07:59

Eşi Elvan Yıldız’a geçen hafta şiddet uyguladığı iddialarıyla gündeme gelen BKM oyuncu Metin Yıldız , önceki akşam sevgilisiyle öpüşürken görüntülendi.

4 yıllık evli ve 1 çocuk babası olan Yıldız, etraftakilerin bakışlarına aldırmadan, sevgilisiyle dakikalarca öpüşürken görüntülendi.

Eşinin bu görüntülerini çeken " Kırmızı Halı" ekibine ulaşan Elvan Yıldız, gördükleri karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Bu sabah “Magazin Dünyası” programının canlı yayınına katılan Elvan Yıldız, şöyle konuştu:

"Görüntüleri izledikten sonra Metin'le konuşmadım bundan sonra konuşmayacağım da, ondan boşanacağım, 7-8 aydır İlknur Soydaş'la ilişkisi vardı, bu yakalandığı kızda akrabasının sevgilisi, bu kızı bana yeğenimin sevgilisi diye tanıştırmıştı yazıklar olsun."


Elvan Yıldız geçtiğimiz hafta sonu verdiği röportajda, eşi ile yaşadığı olayla geceyi anlatmış " Birkaç tane tokat yedim. Yere düştüm ve daha sonra arkası geldi. Adli Tıp vücudumda çürükler tespit etti. Benim asıl kalbim mosmor ama boşanmayacağım. Çünkü onu seviyorum” demişti.

 

 

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