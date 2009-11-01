Aldatılınca çılgına döndüm

Caddebostan
Kültür Merkezi'nde tiyatroseverlerle buluşan "Evliliğe Gelinceee!"
oyununda rol alan Nurseli İdiz, "Hiç aldatıldınız mı" sorusuna,
"Aldatıldım ve haberim de oldu. Duyunca kendime zarar verdim. Önce terk
edildim sonra terk ettim" diye konuştu.
Evlilik
konusundaki düşüncelerini de açıklayan İdiz, "Yurtdışında insanlar
artık tek eşli yaşamaya başladı. Belli bir yaşa kadar belli bir
özgürlükle yaşıyorlar. Ancak kadın
olsun erkek olsun, evlendikten sonra hele çoluk çocuk sahibi olduktan
sonra daha kalıcı evlilikler yaşıyor. Türkiye'de bir dağılma söz
konusu, Türkiye'de benim gözlemlediğim bir dejenarosyon var. Artık
evlilikler şaka gibi oldu, boşanmalar şaka gibi oldu" dedi.