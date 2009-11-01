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Aldatılınca çılgına döndüm

Nurseli İdiz, "Hiç aldatıldınız mı" sorusuna, "Aldatıldım duyunca kendime zarar verdim. Önce terk edildim sonra terk ettim" dedi

01 Kasım 2009 02:00

Caddebostan Kültür Merkezi'nde tiyatroseverlerle buluşan "Evliliğe Gelinceee!" oyununda rol alan Nurseli İdiz, "Hiç aldatıldınız mı" sorusuna, "Aldatıldım ve haberim de oldu. Duyunca kendime zarar verdim. Önce terk edildim sonra terk ettim" diye konuştu.

 Evlilik konusundaki düşüncelerini de açıklayan İdiz, "Yurtdışında insanlar artık tek eşli yaşamaya başladı. Belli bir yaşa kadar belli bir özgürlükle yaşıyorlar. Ancak kadın olsun erkek olsun, evlendikten sonra hele çoluk çocuk sahibi olduktan sonra daha kalıcı evlilikler yaşıyor. Türkiye'de bir dağılma söz konusu, Türkiye'de benim gözlemlediğim bir dejenarosyon var. Artık evlilikler şaka gibi oldu, boşanmalar şaka gibi oldu" dedi.

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