Aldatılınca çılgına döndü

Bodrum'a tatile gelen İngiliz sekreter 24 yaşındaki Claire Madlight, barda tanıştığı Türk garson sevgilisini arkadaşıyla aynı yatakta yakalayınca çılgına döndü. Bikinisiyle yalın ayak kendini Bodrum caddelerine atan ve karayolunun kenarında dakikalarca koşan İngiliz kızı, kendisine zarar vermekten bir trafik polisi vazgeçirdi. Aldatılmanın şokunu yaşayan bikinili İngiliz kızı, sürücüler de şaşkın bakışlarla izledi.





İngiltere'nin Southport kentinden iki hafta önce arkadaşları ile birlikte Bodrum'a tatile gelen ve bir pansiyona yerleşen sekreter Claire Madlight, barda tanıştığı 28 yaşındaki garson E.Ç. ile aşk yaşamaya başladı. Bir süre sonra sevgilisi E.Ç.'nin, kendisini aldattığından şüphelenen İngiliz Madlight, takibe geçti. Önceki gün Gümbet Plajı'nda güneşlenen Madlight, kaldıkları pansiyona döndüğünde tatile birlikte geldiği arkadaşlarından biriyle sevgilisi E.Ç.'yi aynı yatakta yakaladı. Çılgına dönen İngiliz turist, bikinisiyle yalın ayak kendini Bodrum caddelerine attı.





Sinir krizi geçiren ve Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde dakikalarca koşan İngiliz kız, sürücülerin şaşkın bakışları arasında, yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki duvardan atlayıp kendine zarar vermek istedi. Aldatılmanın şokunu yaşayan İngiliz kızı, caddede görev yapan 8 yıllık polis memuru trafik polisi 29 yaşındaki Mehmet Dursun teselli etmeye çalıştı. Yaklaşık 10 dakika İngiliz turistle konuşan polis memuru, zor anlar yaşadı.





İngiliz Madlight'i ikna eden ve polis aracına bindirip Bodrum Devlet Hastanesi'ne götürerek sakinleşmesini sağlayan memur Dursun, “İngiliz turistin denize 3- 4 kilometre uzakta, ilçenin göbeğinde bikini ile koşmasında bir gariplik olduğunu fark ettim. Motosikletimi durdurup yanına gittiğimde Madlight, duvardan atlamak üzereydi. Yardımcı olmak istediğimi söyledim ve ikna ettim. Sanırım kısa süreli bir deprasyon yaşadı. Hastanede gerekli tedaviyi yaptırdık” dedi.





“TATİL AŞKI BANA YARAMADI”





Tedavinin ardından sakinleşen İngiliz Madlight ise bavulunu toplayıp arkadaşları ile birlikte kaldığı pansiyondan ayrıldı. Birkaç gün sonra da ülkesine döneceğini söyleyen Madlight, “Sevgilim beni 10 yıllık arkadaşımla aldatınca şoke oldum. Oysaki onu çok sevmiştim, evlenebilirdim bile. İkisini aynı yatakta görünce çılgına döndüm, kendimi öldürmek istedim. O polis memuru olmasa belki bugün hayatta değildim. Hayatımı kurtardığı için teşekkür borçluyum. Ülkeme dönüp bu kabusu bir an önce unutarak hayatıma devam etmek istiyorum. Tatil aşkı bana göre değilmiş” diye konuştu.



