Aldatıldığını öğrenen kadın, yüzüğüyle nişanlısının testislerini kesti

İngiltere'de yaşayan Çinli kadın, kendisini aldattığını öğrendiği nişanlısının testislerini parmağındaki elmas yüzük ile parçaladı. Kanlar içinde kalan adam hastaneye kaldırılırken nişanlısı hapis cezası aldı.

İngiltere'de yaşayan 44 yaşındaki Çinli Rachel Biscoe, nişanlısının kendisini aldattığını öğrenince adamın testislerini kesti. 50 yaşındaki Trevor Camp isimli adam sevgilisinden şikâyetçi oldu.

Nişanlısının dizlerinde yatan Rachel, adamın telefonunda başka bir kadına ait çıplak fotoğraflar buldu. Sinirle çıplak yatan adamın testislerini kavrayan kadın, parmağındaki elmas yüzükle nişanlısının testislerini parçaladı. Kanlar içinde kalan adam büyük acı çekerken, ağır bir biçimde kan kaybettiği açıklandı.

4 ay hapis cezası aldı

Polisi arayıp "Bıçağı ile beni kesti" diye şikâyette bulunan adam hastaneye kaldırıldı. Eve gelen polisler iddia edilen bıçağa rastlamadı. İkilinin 6 yıldır birlikte oldukları öğrenilirken kadın 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Trevor, "Her ne kadar geçici bir ilişki olmasa da sonunun böyle biteceğini düşünmemiştim" dedi.