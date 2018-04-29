T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Aldatıldığını öğrenen kadın uçağa zorunlu iniş yaptırdı

Katar'ın Doha kentinden Endonezya'nın Bali adasına giden bir uçakta, kocasının telefonunu karıştırdıktan sonra aldatıldığını öğrenen kadının sakinleştirilememesi üzerine, uçak Hindistan'da zorunlu iniş yaptı.

29 Nisan 2018 20:30

Katar'ın Doha kentinden Endonezya'nın Bali adasına giden bir uçakta, kocasının telefonunu karıştırdıktan sonra aldatıldığını öğrenen kadının sakinleştirilememesi üzerine, uçak Hindistan'da zorunlu iniş yaptı.

Times gazetesinin haberine göre, Katar Havayollarına ait uçakta adı açıklanmayan kadın, uyuyan kocasının elini kullanarak, parmak iziyle açılan telefonuna ulaştı.

Telefonu karıştırdıktan sonra, eşinin başka bir kadınla ilişkisi olduğunu öğrenen kadın, önce eşine vurmaya başladı.

Uçuş görevlilerinin kadını sakinleştirememesi üzerine ve durumun kontrolden çıkması üzerine, pilot Hindistan'ın güneyindeki Chennai kentine zorunlu iniş yaptı.

İranlı çift ve tartışma sırasında yanlarında oturan çocuklarının çıkarılmasından sonra, uçak Endonezya'ya doğru yola devam etti.

Çiftin Hindistan vizesi olmadığı için, bu ülkede gözaltı merkezinde tutuldular.

Kadının yatışması üzerine üçlü, Kuala Lumpur üzerinden Katar'a geri giden bir uçağa bindi.

Hindistan'daki uçuşlarda öfkeli yolcular giderek büyüyen bir sorun ve bu sorunla başa çıkabilmek için yeni bir yasa tasarısı gündemde.

Bir Hint milletvekili, tamamı ekonomi koltuklarla dolu bir uçuşta, birinci sınıf koltuk verilmediği için hosteslere vurunca, ülkedeki tüm uçuşlardan bir süreliğine yasaklanmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Katar DohaEndonezya BaliHindistanKatar HavayollarınaChennaiEndonezyaKuala LumpurKatarHint

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Atatürk’ün dediği gibi güçlüyle güçsüz değil, güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24