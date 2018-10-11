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Yaşam

Aldatıldığını Google Haritalar'dan öğrendi

Köprüye giden kestirme yolu ararken eşinin kendisini aldattığını öğrendi

11 Ekim 2018 16:17

Peru’nun başkenti Lima’da bir kişi, köprüye ulaşabilmek için en kısa yolu ararken Google Haritalar’ı kullanmak istedi. Lima sokaklarını harita üzerinden gezen adam, bir bankta oturan kadın ve erkeğin ‘samimi’ görüntüleriyle karşılaştı.

2013 yılında çekilip haritalara yüklenen fotoğrafı gören adam, görüntüyü dikkatli incelediğinde fotoğraftaki kadının eşi olduğunu anladı. Böylece eşinin geçmişte kendisini aldattığını öğrenmiş oldu.

Kimliği açıklanmayan çiftin Google Haritalar'daki fotoğraf sebebiyle boşandığı bildirildi. 

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