Aldatılan kocaya tazminat!

Muğla TKİ’den emekli M.H., 2006 yılında Muğla Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nden emekli olan eşi 2 çocuk annesi S.H.'nin, cep telefonuna sürekli mesaj geldiğini fark etti. Eşinin haberi olmadan mesajları okuyan M.H. onların cinsel ve aşk içerikli olduğunu öğrenince şaşkına döndü. Olayın üzerine giden M.H. mesajları gönderenin, eşiyle bir dönem aynı devlet dairesinde çalışan 3 çocuk babası 49 yaşındaki S.T olduğunu tespit etti.M.H. daha sonra da eşi S.H.'ye cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla S.T. hakkında 10 Temmuz 2006 tarihinde Muğla Sulh Ceza Mahkemesi’nde dava açtı. Dava görülürken, S.H.'nin cep telefonu mesajlarına yanıt verdiği ortaya çıkınca, mahkeme S.T.'nin beraatına karar verdi.Eşinin cinsel ve aşk içerikli mesajlara karşılık verdiğini açtığı davanın görülmesi sırasında öğrenen 2 çocuk babası M.H. onurunun kırıldığını, aile sadakatinin olmadığını ve evliliğin temelinin sarsıldığını gerekçe göstererek, bu kez 4 Mayıs 2007 tarihinde Muğla 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'ne 25 bin lira tazminat istemiyle eşi S.H.'den boşanmak için dava açtı. Mahkeme de delil olarak kabul ettiği karşılıklı cep mesajlarını, sadakat yükümlülüğüne aykırı görerek çiftin boşanmasına karar verdi.Mahkeme ayrıca emekli olduktan sonda bir partinin il teşkilatında sekreter olarak görev yapan S.H.'yi, ayrıca, boşandığı eşi M.H.'ye 10 bin lira tazminat ödemeye mahkûm etti.(DHA)