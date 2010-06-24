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Yaşam

Aldatılan kadınların ortak noktası

Erkekler kolayca affedildikleri için eşlerini aldatmakta sakınca görmüyor! Peki ya kadınlar?

24 Haziran 2010 03:00

T24- İngiliz yazar Peadar de Burca erkeklerin eşlerini neden aldattığını araştırdı. 5 yıl boyunca eşlerini aldatan 250 erkek ve aldatılan 60 kadınla görüştü.


Kadınların 57’si eşlerini affettiğini ve Erkeklerin, eşlerine devamlı yalan söylediklerini belirten yazar; şu sonuçları tespit etti: 


"Erkekler kolayca affedildikleri ve yaptıkları yanlarına kâr kaldığı için eşlerine ihanet ediyor!


Erkekler eşlerine sürekli yalan söylüyor.


Kadınlar kendisini aldatırken yakaladıkları eşlerinin suçluluk hissettiğini sanıyor. Ama çoğu erkek hiç suçluluk duymuyor. Erkekler, aldattıkları eşlerinin ruhlarını nasıl yaraladıklarını fark etmiyor bile.


Çoğu eşinden çok bir sonraki metresinin kim olacağı üzerine kafa yoruyor. Aldatma sebebi ise ‘boş hayatlarını doldurmak’.


ALDATILAN KADINLARIN ORTAK NOKTASI...


Aldatılan kadınların ortak noktası kendilerine güvenmemeleri. Kocalarını ellerinde tutmak isteyen kadınlara tavsiyelerim şunlar: Kendinize güvenin. Sürekli ilgi talep edin. Erkeğinize sizinle birlikte olduğu için ne kadar şanslı olduğunu açık açık gösterin. Eğer aldatırsa asla ikinci şansı olmayacağını bildirin."

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