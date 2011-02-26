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Yaşam

Aldatılan kadınları tuzak kurdu!

Kendisine gelen bazı kadınlarla gizli kameralarla donatılmış odada ilişkiye girdiği ortaya çıktı.

26 Şubat 2011 02:00

T24 - Özel dedektif B.K.’nin eşlerini takip ettirmek için kendisine gelen bazı kadınlarla gizli kameralarla donatılmış odada ilişkiye girdiği ortaya çıktı.

Türkiye’nin ilk dedekliflik bürosu olarak kurulan İzmir Dedekliflik Şirketi’nin yasadışı faaliyetlerde bulunduğu bilgisi üzerine araştırma başlatan polis, 6 aylık takibin ardından şirket sahibi B.K.’nin (37) de aralarında bulunduğu 11 kişiyi gözaltına aldı. Takipler sırasında kullanılan kalem, kravat iğnesi, kol saati, duvar saati, anahtarlık ve çakmak görünümünde 11 gizli kamera, 4 ses kayıt cihazı ele geçirildi. Zanlılardan 4’ü savcılıkça 6’sı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 

Aldatılan kadınları tuzağa düşürdü

B.K.’nin kullandığı yöntemlerin ayrıntıları da ortaya çıktı. B.K.’nin özellikle eşlerini takip ettirmek için kendisine gelen kadın müşterilerine tuzak kurduğu belirlendi. Bu kadınlara ya eşlerinin gizli görüntülerini izlettirip sinirlendiren ya da başka yöntemlerle kandıran B.K.’nin, gizli kameralarla donatılmış odada ilişkiye girerken aynı zamanda kayıt da yaptığı saptandı. B.K.’nin şantajda kullandığı belirtilen bu görüntüler baskın sırasında ele geçirilen CD’lerden çıktı.



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