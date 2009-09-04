Aldatılan kadın hisseder

Zeynep Mansur “Kadınlar hakkında erkeklerin bilmediği 10 şeyi cevapladı.



İşte Esquire dergisinde yayınlanan şaşırtan yanıtlar...

1- Bir kadın için gerçek aşk, şartlar ne olursa olsun, vazgeçmemektir. Ölümüne savaşmak, sevdiği adam için her şeyi göze almak ve gerek diğer kadınlarla gerekse sevdiği adamın ailesiyle, yeri geldiğinde kafa kafaya dövüşmek demektir. Erkekler bunu bilir ancak çoğu zaman bilmezlikten gelir.

2- Kadınlar, erkeklerin eski sevgililerinden bahsetmesinden hiç hoşlanmaz. Özellikle “eski sevgilim” derken, sondaki “m” harfine vurgu yapılmasına hiç tahammülleri yoktur. Zira sevgili eskimişse, “sevgilim” diye nitelendirilmemelidir. Olsa olsa, “eski sevgili” olabilir.

3- Erkekler, çapkınlık yaparken, hiç yakalanmayacaklarını zanneder; ancak âşık kadın aldatıldığını hisseder. Örneğin o kadında, aldatıldığını hissettiği anda kalp sıkışması, mide ve baş ağrısı gibi belirtiler görülebilir. Unutmayın, kadın bilir! Görmese de, duymasa da, kalbiyle bilir.

4- Kadınlar, yalnızlıktan hiç hoşlanmaz. Aslında bu, paylaşmayı çok sevmelerinden kaynaklanır. Duygu, düşünce, sevgi gibi birçok şeyi, karşısındakilerle paylaşırlar. Kısacası, kadınlar için hayat, paylaştıkça anlam kazanır. Konuya bu açıdan bakıldığında bile erkekler, kadınların hayatlarındaki öneminin farkına çoğu zaman varamaz.

5- Kadınların her zaman güçlü bir erkek aradığı düşünülür. Oysa kadın, doğası gereği erkekten daha güçlüdür. Acı eşiği daha yüksektir ve fiziksel olarak daha kuvvetli olmasa da ruhsal olarak zırhlarla donatılmıştır. ışte erkeklerin düştüğü en büyük yanılgı budur: Kadın, zayıf değildir ve güçlenmek için erkeğe ihtiyaç duymaz.

6- Güven duygusu, erkekler için saf ve güçsüz bir duygudur. Ancak bu, kadınlar için bir hazinedir. Kadınların hayatları boyunca aradıkları en önemli duygu, güvendir...

7- Aldatılan kadın yoktur, çünkü her kadın aldatıldığını hisseder ve aldatıldığı ortaya çıkmadan önce intikamını alır! Sevdiği adamın başka bir kadınla fazla ilgilenmesi bile bir kadın için aldatmayla eşdeğerdir ve kadın kendisine yapılan bu haksızlığın altında asla kalmaz.

8- Bir kadın için hayattaki en önemli şey, sevgisini hissettirebilen, “seni seviyorum” sözünü kalpten söyleyebilen bir erkeğe sahip olmaktır. Kadın için böyle bir erkeğin değeri, tahmin edebileceğinizden de fazladır.

9- Bir kadın, bir aşktan diğerine birkaç saatte gidebilen, seçici olmayan bir erkekten asla hoşlanmaz.

10- Bir erkek, karşısındaki kadını anladığını zanneder ancak yıllar geçtikçe, yanıldığını, aslında karşısında duranın çok daha karmaşık bir karaktere sahip olduğunu anlar. Çünkü kadınlar, sürprizlerle doludur ve biraz araştırmaya başlayınca onlar hakkında 10 şey değil, 10 binlerce şey bilmediğinizi görürsünüz.