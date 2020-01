Hürriyet'in Dailymail'e dayandırdığı habere göre, erkek arkadaşının çalıştığı yerdeki bir iş arkadaşıyla beraber olduğunu öğrenen kadın, erkek arkadaşının uyuduğu sırada penisinin üzerine oje döküp ateşe verdi.

Aldatıldığını öğrenen kadın, o anları an be an kameraya kaydetti. Ateşin etkisini vücudunda hisseden erkek arkadaşı çığlıklar içinde kaldı. Acı içinde bağırarak uyanan ve telaş içinde ateşi söndürmeye çalışan adam ise neye uğradığını şaşırarak kendini yataktan attı.