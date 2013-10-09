Aldatılan genç kız sokak ortasında sevgilisine dayak attı

Hong Kong'ta Çinli genç kız, evine başka bir kızı davet ettiği iddiasıyla, erkek arkadaşına sokakta diz çöktürdü, defalarca yüzüne tokat attı.

Olay cuma günü Hong Kong'ta yaşandı. 20 yaşındaki Çinli Cheng, erkek arkadaşı 23 yaşındaki Chui'yi ihanet iddiasıyla sokak ortasında diz çöktürdü. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında tokat atmaya başladı. Chui'nin 'iftira atıyorsun' savunması ve tanık olarak diğer kızı çağırması da fayda etmedi.

İhbar üzerine olay yerine polis çağrıldı. Genç kız, karakola götürüldü, erkek arkadaşı ise hastaneye kaldırıldı.

İşte Çinli genç kızın sevgilisine dayak attığı o video:

