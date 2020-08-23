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Aldatıcı indirimlere 1.2 milyon lira ceza

23 Ağustos 2020 14:41

İndirimli satış uygulamaları ve sipariş iptalleriyle ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranan firmalara son bir yılda yaklaşık 1,2 milyon lira idari para cezası kesildi.

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