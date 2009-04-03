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Aldatan metrese 1.3 milyon dolarlık dava

Hong Konglu zengin bir işadamı, metresi, 'aldatmama' konusunda yaptıkları anlaşmayı ihlal edince 1.3 milyon dolarlık dava açtı

03 Nisan 2009 03:00

Hong Konglu zengin bir iş adamı, metresine "bir başkasıyla cinsel ilişkiye girmeme" konusunda yaptıkları anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle 1.3 milyon dolarlık dava açtı.


66 yaşındaki "ayakkabı kralı" Patrick Tang Kim-kwan, kendisinden 27 yaş küçük sevgilisi Karen Lee Chi- ting ile yaptıkları anlaşma gereği ona 2002-2005 yılları arasında çok sayıda mal-mülk aldığını iddia etti. Patrick Tang Kim-kwan, mahkemeye verdiği şikayet dilekçesinde sevgilisinin buna karşılık kendisini 23 yaşında Hong Kong erkek güzeli bir gençle aldattığını belirtti.

2003 yılında sevgilisinin hamile kalması sonrası "başkasıyla birlikte olmama" anlaşması yaptıklarını ifade eden Patrick Tang, bu durumda yaptığı masraflara karşılık metresi tarafından 1.3 milyon dolar ödenmesini talep etti.

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