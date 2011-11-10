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Yaşam

Aldatan kocaya esrarlı tuzak

Kendisini aldatan kocasının minibüsüne esrar koyup polise ihbarda bulunan Şenay A. “Cezaevine girsin istedim” dedi

10 Kasım 2011 02:00



T24- Antalya Serik’te Şenay A. kendisini aldatan kocasının minibüsüne oğluyla birlikte esrar ve ecstasy koyup polise ihbarda bulundu. Şenay A. “Uyuşturucudan yakalanıp cezaevine girsin istedim” dedi.


Milliyet'in haberine göre, Antalya’da ‘155 Polis İmdat’ hattına ihbarda bulunan kişi, Serik ilçesinde oturan Kenan A.’nın uyuşturucu madde ticareti yaptığını söyledi. Polis, Kenan A.’nın minibüsünü Antalya’nın girişinde durdurdu. Minibüste narkotik köpekler eşliğinde yapılan aramada, şoförün yanındaki ön koltuk döşemesinin altına gizlenmiş halde, gazete kâğıtlarına sarılı 10 paket halinde, 60 gram esrar ile 12 adet ecstasy hap bulundu.


Gözaltına aldığı Kenan A.’nın ifadesine başvuran polis, minibüsten deliller topladı. Yapılan incelemelerde ele geçirilen malzemeler ile minibüsten elde edilen izler, Kenan A.’dan alınan kan ve parmak izleriyle karşılaştırıldı. Alınan izlerin Kenan A.’ya ait olmadığı belirlenince soruşturmanın boyutu değişti.


Hepsi gözaltına alındı


Polis, Kenan A.’nın evli olduğunu, ancak bir süredir başka bir kadınla birlikte yaşadığını, eşi ve oğluyla arasının bu yüzden açık olduğunu belirledi. Savcılıktan alınan izinle Kenan A.’nın eşi Şenay A. ve oğlu Serdar A., ifadeleri alınmak üzere polis merkezine getirildi.


Kocasının kendisini başka bir kadınla aldattığını söyleyen Şenay A., “Uyuşturucudan yakalanıp cezaevine girsin istedim. Parasız kalınca birlikte olduğu kadının onu terk edeceğini, onun da evine döneceğini düşündüm. Oğlum minibüsün döşemelerini söktü, ben de esrar ile hapları koydum. Sonra ihbar ettik” dedi. Bu ifadeyi Serdar A. da doğrulayınca anne ve oğlu da gözaltına alındı.

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