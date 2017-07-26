Aldatan kocaya 16 bin lira karşılığında kiralık katil

İstanbul'da yaşayan 3 çocuk annesi Nuriye Demir, iddiaya göre kendisini aldattığını düşündüğü eşi Aziz Demir'i korkutup yaralamaları için, bayram ziyareti için geldikleri Diyarbakır'da 10 bin lira karşılığında 2 kişiyle anlaştı. Evden çıktığı sırada kiralık katiller tarafından silahla vur Aziz Demir hayatını kaybetti.

Hürriyet'te yer alan habere göre olay günü Nuriye Demir, iddiaya göre çocuk bezi alma bahanesiyle markete gönderdiği eşini, dışarıda bekleyen kiralık katillere balkondan gösterdi. Bunun üzerine dışarda bekleyen kişiler, Aziz Demir'e ateş etti. Nuriye Demir, silah sesleri üzerine aşağı indi, ağır yaralı kocasının üzerine kapanarak, gözyaşlarıyla ağıt yaktı.

Nuriye Demir'in cep telefonu ile yaptığı görüşmeleri incelemeye alan polis, cinayetin işlendiği bölgedeki 15 güvenlik kamerasından da görüntüler alarak, tek tek izledi. Yapılan soruşturma sonucunda şüpheli Özkan Güzel cinayette aracılık ettiği, silahı İ.Y.'nin kullandığı eşi Nuriye Demir'in de cinayete azmtirdiği ortaya çıktı.

Yapılan soruşturma sonucunda şüpheli Özkan Güzel cinayette aracılık ettiği, silahı İ.Y.'nin kullandığı eşi Nuriye Demir'in de cinayete azmtirdiği ortaya çıktı. Analiz raporları ve delileri inceleyen polis, İ.Y.'nin olay günü giyindiği gömlek üzerinde barut izleri ile Özkan Güzel'in evinde bulunan silahlardan 7.65 mm tabancanın olayda kullanılan silahla örtüştüğünü tespit etti. Toplanan deliller ile eşini kiralık katil tutarak öldürten Nuriye Demir'in de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.



Toplanan deliller sonrası Nuriye Demir ile 5 kişi gözaltına alındı. Sorguları tamamlanan 6 zanlı, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 6 şüpheliden 2'si serbest bırakılırken, Nuriye Demir, olaya aracılık ettikleri belirlenen Özkan Güzel ve Hamdullah Yiğit tutuklandı. İ.Y.'nin ise bir terör suçundan kaydı bulunduğu ve bu yüzden de Diyarbakır Terörle Mücadele Şubesi'ndeki sorgusunun devam ettiği belirtildi. (DHA)