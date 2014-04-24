Aldatan eşini döven erkeğe tahrik indirimi

Eşinin telefonunda uygunsuz fotoğraflar gören 42 yaşındaki E.Ş aldatıldığını öğrenince eşine şiddet uyguladı. Eşinden şiddet gören kadın kocasından şikayetçi oldu. Mahkeme E.Ş.’nin “O resimleri hangi erkek görse farklı davranamazdı” savunması üzerine, fotoğrafları tahrik unsuru saydı ve aldatmanın boşanma sebebi olacağını belirtti.

Vatan gazetesi’nin haberine göre, eşinin başka bir erkeğe çıplak fotoğrafını gönderdiğini, o erkeğin de çıplak fotoğrafının eşinin telefonunda olduğunu gören E.Ş. tartışmaya başladığı eşine şiddet uyguladı. Eşinden şiddet gören kadın şikayçi oldu. Anadolu Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen davada hakkında 6 aydan 1.5 yıla kadar hapis cezası istenen sanık koca “O resimleri hangi erkek görse farklı davranamazdı” dedi. Bu savunma üzerine mahkeme başkanı, mağdurun cep telefonunda evlilik birliği içinde sadakat yükümlülüğüne aykırı görüntüler içeren mesajlar ve fotoğrafları bulunmasını tahrik unsuru sayarak cezayı 4 aya indirerek erteledi.