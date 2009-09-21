Aldatan erkekler güçlü hissetmenin peşinde

Habertürk'ten Füsun Saka, uzmanlara aldatan erkeğin psikolojisini soruyor. Aldatan erkeklerin hepsi daha güçlü hissetmenin ve çevrelerinde güçlü ilan edilmenin peşinde. Hem cinsleriyle rekabetlerini de, duygusal tatminlerini de ikinci ya da üçüncü kadınların üzerinden gerçekleştiriyorlar. Çünkü, eşleri dışındaki kadınlara sahip olmanın ve onlara bir hayat standardı sağlamanın, çevrelerinde güçle ilişkilendirildiğinin çok iyi farkındalar. Sosyete ve iş dünyasının ünlü isimlerinin çoğu belki de bu nedenle ikinci kadınları ile mutlu bir şekilde yaşamlarını sürdürüyorlar. Bir de ünlü ya da zengin olmayan erkekler var. Onlar ise giderek eskiyen evliliklerinde sıradanlaşan ve kendilerine yeterince tatmin sağlamayan ilişkilerini sürdürürken, diğer yandan da sevgilileri ile bitmez tükenmez bir heyecan yaşıyorlar. Ancak var olan ilişkilerini asla terk etmiyorlar. Aile içinde daima merkezde yer alan erkek çocuklarının klasik şımarıklığı da denilebilir onların bu durumuna. İlişki terapistleri de konuya çok farklı yaklaşmıyor.





İkinci kadın güç sembolü

Psikolog Zehra Erol, erkek için ikinci kadının güç sembolü olduğunu vurguluyor ve konuya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunuyor:

‘İsteklerini sunan kadını arzuluyor’

“İkinci bir kadınla beraber olan erkek, hem cinsel anlamda, hem de kişilik olarak kendini güçlü hissediyor. Çünkü sevgilisinden ve eşinden vazgeçmeden yaşamını sürdüren erkek, var olan konumunu asla bozmak istemiyor. Ve erkekler isteklerini onlara sunan kadını arzuluyor.

Erkek için sadece bir kadınla birlikte olmak, başa çıkmak zorken, iki kadını idare etmek daha da önemlidir. Kadınları anlamakta zorlandıkları için, onları idare edebilen erkek kendini güçlü hissediyor. Cinsel açıdan sahip olmayla da ilgili bir şey bu. Erkeğe göre evdeki eşi zaten bir tek onunla oluyor. Buna ikinci kadın da eklenince bu duygu güçleniyor.”

Varlıklı erkeklerin metresleri vardı

Sosyolog Nilüfer Narlı konuya farklı açıdan yaklaşıyor: “Varlıklı bir erkek, bir kadına metres hayatı yaşatabilir, onu geçindirebilir. Bu yeni bir düşünce değil. Şu anda bu kelime kullanılmıyor. ‘İkinci kadın’ kullanılıyor. Geçmişte birçok ülkede varlıklı erkeğin metresi vardır. Bunlara odalık, halayık, kapatma da denirdi. Varlıklı bir erkeğin ikinci, üçüncü kadına bakması bir ilişkiyi meşrulaştırmayı beraberinde getiriyor. Erkek ikinci eşle daha iyi bir statü sağlıyor. Kadın erkek ilişkileri özgürleştiği için birçok erkek ikinci ilişkiye para da harcamıyor artık. Kadınlar da poligamik yaşantı sahibi oluyor, belki ikinci, üçüncü eşleri var ama açıklamıyorlar. Artık, birçok kadının ikinci ilişkisi olduğunu görüyorum.



