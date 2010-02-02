Alçak basınç Keziban Almanya’yı dondurdu

T24 - Almanya’yı üç gündür donduran “Keziban” alçak hava basıncının adını bir Türk kadından aldığı ortaya çıktı. Alman bir koca, 199 Euro’ya alçak hava dalgasını, Türk eşi Keziban adına satın aldı.





Alman Meteoroloji Enstitüsü tarafından “Keziban” alçak hava basıncı, adını Almanya’da yaşayan bir Türk’ten aldı.



Üç gündür Almanya’da hayatı felç eden alçak hava basıncına isim annesi olan “Keziban”ın gerçek kimliği açıklanmadı. Berlin Hür Üniversitesi Meteoroloji Enstitüsü’nden alınan bilgiye göre kendilerine başvuran bir Alman koca, alçak hava basıncı dalgasını Türk eşi adına tescil ettirdi. Karşılığında 199 euro ödeme yaptı.





İnternetten alınabiliyor



Almanya’da Berlin Hür Üniversitesi Meteoroloji Enstitüsü yaptığı çalışmaları finanse edebilmek için 1954’ten beri alçak ve yüksek hava basınçlarına koyduğu isimleri, para karşılığında satıyor. 2002’den beri isteyenler belli para karşılığı hava basınçlarına isimlerini verebiliyor. İstenilen ismi alabilmenin iki yolu var. Birinci yolu, meteoroloji enstitüsünden bu ismi doğrudan satın almak. İkinci yolu ise, açık artırma yoluyla, örneğin e-bay sitesi gibi siteler üzerinden. Doğrudan enstitüden isim almak isteyenler, “alçak basınç” ile “yüksek basınç” arasında seçim yapmak zorundalar.





Alçak basınç daha ucuz



Her yıl, alçak basınç ile yüksek basınca konulacak isimler kadın-erkek olarak değişiyor. 2010’da kötü havayı getiren alçak basınçlara kadın isimleri verildi. 2011’de ise kötü havayı getiren alçak hava dalgasına erkek ismi verilecek.



Hava basınçlarına isim koydurmak isteyenler, belirledikleri ismin baş harfinin boş olup olmadığını kontrol ettikten sonra, müracaatlarını yapabiliyorlar. Doldurulacak formun geri gönderilmesinden sonra, kişiye onay veriliyor.



Yüksek hava basınçlarına konulan isimler için 299 Euro, alçak basınç içinse 199 Euro ödeniyor.





Adını bir Türk'ten aldı



Adını Almanya’da yaşayan bir Türk’ten alan Keziban alçak hava basıncının yol açtığı soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Ülkede 24 saatte 2 bin kaza yaşandı.









