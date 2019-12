Albümü ilk kez bu kadar az sattı

Sulhi Aksüt'le boşanma davası konuşulan Sibel Can kariyerinin en kötü albüm satışını bu albümüyle yaptı.

Sibel Can ile Sulhi Aksüt’ün boşanma davasına “promosyon” iddiası damgasını vurdu. Sibel Can ‘Miami dönüşü evde büyük şok yaşadım. Bu nedenle de boşanma davası açtım’ şeklindeki açıklamasına bugüne kadar herhangi bir açıklık getirmedi. Aksüt, ise boşanma nedeni konusunda ortaya atılan iddiaları ‘Külliyen yalan’ şeklinde yorumladı.



Şaşırtan sözler



14 Eylül’deki boşanma davasının ilk duruşmasına Sibel Can da Sulhi Aksüt de katılmadı. Tarafları avukatları temsil etti. Aksüt’ün avukatı Mehmet Tural’ın hâkime “Sibel Can, boşanma davasını promosyon malzemesi olarak kullanmıştır. Boşanma davasını açma tarihini yeni albümü ‘Benim Adım Aşk’ın satışa çıkaracağı günlere denk getirmiştir’ sözleri akıllara ‘Acaba gerçekten öyle mi?’ sorusunu getirdi.



Kariyerinin en kötüsü



2000’den sonra hazırladığı 5 albümün satışlarına bakılacak olunursa Sibel Can kariyerinin en kötü albüm satışını 45 bin satış yapan ‘Benim Adım Aşk’ ile yaşadı. İki yılda bir satışa çıkardığı 4 albümünde 200 binden fazla satış rakamını yakalayan ve hepsi için MÜYAP’tan ‘Platin’ ödülü kazanan Can, ilk kez bu kadar az sattı.

Sibel Can’a göre ise albüm satışının düşük kalmasının nedeni boşanma kararını aldığı günlerde albümünün çıkış tarihinin aynı döneme denk düşmesi. Can, moralinin bozuk olması nedeniyle albüm kapağı için fotoğraf bile çektirememesinin, imza günleri düzenleyememesinin, televizyon ve radyo programlarına katılmamasının promosyon çalışmasına darbe vurduğu görüşünde.

Albüm satışları

Canım Benim (2001): 226 bin

Sen Benimsin (2003): 218 bin

Özledin mi? (2005): 202 bin

Akşam Sefası (2007): 234 bin

Benim Adım Aşk (2009): 45 bin