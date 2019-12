Albümleri ABD'de çıkacak

Pop müziği sanatçısı Sertab Erener ve Demir Demirkan'ın "Painted On Water-Suya Boyanmış" adlı son albümleri, ABD'de haziranda piyasaya çıkacak.



Müzisyen Demir Demirkan, son albümleriyle ilgili olarak New York'ta bilgi verdi.

Albümlerinin ismini ebru sanatından esinlenerek koyduklarını ifade eden Demirkan, yeni albümlerinin İngilizce sözlü olduğunu, içinde Anadolu öğeleri bulunduğunu ve Batı enstrümanlarıyla çalındığını belirtti.



Demirkan, Sertab Erener ile birlikte ortak olarak bu projeyi geliştirdiklerini, albümlerinin ABD'de haziran ayında piyasaya çıkacağını bildirdi.



Konser vermeye ise daha önceden başladıklarını, ABD ile Avrupa'da sahneye çıktıklarını anlatan Demirkan, albümün çıkışının ardından ise ABD'deki konserlere öncelik vereceklerini, müzik festivallerinde, sanat müzelerinde ve çeşitli caz klüplerinde konser verme planları olduğunu kaydetti.



Demirkan, albümün müziğiyle ilgili olarak ise "Anadolu müziğinin caz ve blues ile birleşip batı enstrümanlarıyla çalınmış hali, sözler de İngilizce" diye konuştu.



Albümdeki parçaların yarısının sözlerini kendisinin, yarısını da Grammy ödüllü New Yorklu müzisyen Phil Galdston'un yazdığını belirten Demirkan, albümün müzisyenlerinin ise dünyaca ünlü caz müzisyenleri olduğunu söyledi.



Kayıtların Los Angeles ve New York'ta yapıldığını ifade eden Demirkan, albümün ilk önce ABD'de, ardından Türkiye ve Avrupa'da çıkacağını, daha sonra Japonya'da da albümü çıkarmak istediklerini anlattı.



Demirkan ve Sertab Erener, ABD'de verecekleri albüm konserlerinde, ABD'de yaşayan ebru sanatçısı Bingül Sevimli ile birlikte sahneye çıkacak. Konser sırasında, sanatçı Sevimli'nin ebruları sahnenin arkasındaki perdeye canlı olarak yansıtılacak.



Bu arada müzisyen Demirkan ve Sertab Erener çiftçinin bir süredir New York'ta yaşadıkları ve uzun süreli olarak New York'ta kalma planları bulunduğu öğrenildi.



