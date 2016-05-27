'Albüm' filmiyle Cannes'da ödül kazanan yönetmen: Bütün karakterler Türkiye'nin portresini çizdi

Evlat edinmek isteyen bir çiftin sahte bir hamilelik yaratarak evlat edinecekleri bebeğin gerçek bebekleri sanılmasının konu edildiği 'Albüm' filmiyle Cannes'da France 4 Vizyoner Ödülü'nü kazanan yönetmen Mehmet Can Mertoğlu, "Bu filmdeki bütün karakterler Türkiye'nin portresini çizdi" dedi.

Sanatatak'ta yer alan habere göre; gazeteci Frédéric Ponsard'a konuşan Mertoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Bir filmsever olarak izleyiciye yer veren filmleri seviyorum. Roy Anderson'ın üzerimde açık bir etkisi olmuştur. Başkaları da vardır, Jacques Tati, Pierre Etaix, Elia Suleiman ve aynı zamanda Cristi Puiu, Romanya'dan Corneliu. Bunlar gerçekten çok sevdiğim yönetmenlerdir ve hepsininin kendine ait ritimleri vardır. Başka isimler de var ama burada durmalıyım. Bu filmde açık olan bir şey bütün karakterlerin Türkiye'nin portresini çizdikleri.. Özellikle seçilmiş özel karakterler değil onlar. Her an Türkiye'de rastlayabileceğiniz karakterler.