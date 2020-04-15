Albert Riera: İstanbul'daydım, Covid-19 olmasaydı Fatih Terim'in yardımcılarından biri olacaktım

Galatasaray'ın eski oyuncularından Albert Riera, Koronavirüs salgını sırasında Türkiye'de olduğunu belirterek, "İstanbul'daydım, Covid-19 olmasaydı Fatih Terim'in yardımcılarından biri olacaktım" dedi.

Sporx'te yer alan bir habere göre, Galatasaray'ın eski oyuncularından Albert Riera, Koronavirüs krizine Türkiye'de yakalandığını belirterek, "Fatih Terim'in yardımcılarından biri olmak için İstanbul'daydım ve görüşmeler yapıyordum. Ancak öyle kaldı, şu anda futbol ikinci planda, yaz aylarında tekrar aynı planlar olacak mı, göreceğiz. Türkiye'den sonra Rusya'ya döndüm" ifadelerini kullandı.

Teknik direktör olmanın zor olduğunu anlamaya başladığını Riera, "Oyuncuların hepsi kendini düşünüyor, çoğu bencil. Gün sonunda, 25 kişiye karşı 1 kişi kalmış durumdasın" diye konuştu.

"Birlikte çalıştığım en net teknik direktör Luis Aragones'ti"

Riera, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birlikte çalıştığım en net teknik direktörlerden biri Luis Aragones'ti. Bana karşı çok açıktı ve düşündüğü her şeyi söylerdi. Seni oynatmıyor olsa da, neden oynatmadığını tam olarak bilirdin, sana tüm gerçeği anlatırdı.

"Rusya'dayım, insanlar çok dikkatli, salgını ciddiye alıyorlar. Bence gerekli önlemler alındı ve her şey kontrol altına alınmış durumda. Rusya'da futbolun durumu konuşulmuyor. Tüm statlar, idman sahaları polis tarafından kapatıldı. Şu anda ligin geleceğinin ne olacağı konusunda bir tartışma yok."

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