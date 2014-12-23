Albayrak'ın sinirine dişleri dayanmadı; Mersin maçında 11 dişi kırıldı!

Daha önce, sarı kırmızılı takımın maçlarını seyrederken stres kaynaklı birçok hastalık yaşayan Galatasaray yöneticisi Abdurrahim Albayrak’ın, Mersin İdmanyurdu maçında Aurelien Chedjou’nun hatasıyla başlayan pozisyonda 11 adet protez dışı kırıldı.

Galatasaray’a olan tutkusu ve heyecanı yüzünden Abdurrahim Albayrak’ın başına gelmeyen kalmadı!

3-2 sona eren Mersin İdmanyurdu karşılaşmasında protez dişleri kırılan başkan yardımcısı Abdurrahim Albayrak’ın bu olayı Kamerunlu stoperin yaptığı pas hatası sırasında G.Saray kalesinde yaşanan bir pozisyonda yaşadığı ortaya çıktı.

22 bin liraya mâl oldu

29 Mart 2012 tarihinde Galatasaray Kadın Basketbol Takımı’nın Fenerbahçe ile oynadığı maçta Abdi İpekçi Salonu’nda fenalaşıp kalp spazmı geçiren, 2011-12 sezonunda yine Mersin İdman Yurdu, Elmander’in kaçırdığı bir pozisyonda bu kez boyun fıtığı olan Abdurrahim Albayrak’ı bu kez Chedjou 11 dişinden etti.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Albayrak’ın skor 2-2 iken 70. dakikada topu rakibine kaptıran Chedjou’nun hatası ile başlayan ve G.Saray kalesinde yaşanan tehlikeli pozisyonda stresten çenesini aşırı derecede sıkmaktan 11 adet protez dişinin kırıldığı öğrenildi.

14 saniye süren ve Hakan Balta’nın olağanüstü başarılı hamlesi ile atlatılan pozisyon sonrasında ‘oh’ çektikten sonra Albayrak’ın 11 adet protezinin kırıldığı belirtildi.

G.Saray Kulübü Başkan Yardımcısı Albayrak’ın 11 adet protez dişine Diş Hekimlerinden aldığımız rakamlara göre minimum 12 bin maksimum 22 bin lira arasında ücret ödemesi gerektiği ifade edildi.