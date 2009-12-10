Albayrak'a 'örgüt lideri' suçlaması

T24 - Bursa İl Jandarma Alay Komutanlığı’nın, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gerçekleştirdiği “Kum Tanesi” operasyonunun iddianamesinde Yeni Şafak gazetesinin sahibi Ahmet Albayrak, “örgüt lideri” olmakla suçlandı. Albayrak hakkında 207 yıl hapis istendi. Devlet Bakanı Faruk Çelik’in teyzesinin kızı Ayla Yenidünya’nın sanık olarak gösterildiği iddianamede, AKP milletvekili ve Yeni Şafak gazetesinin eski genel müdürü Mehmet Ocakden’in de adı geçiyor.



Cumhuriyet gazetesinden Levent Gencelli'nin haberine göre Cumhuriyet savcısı Ferruh Gün tarafından hazırlanan iddianamede dünyanın en önemli dalyanları arasında bulunan Karacabey Boğazı’ndaki dalyanları yok edecek oranda kaçak kum çekmek, el konulan kumu yediemin depolarına sokmadan satmak, yasadışı kum çekimi için kamu çalışanlarına rüşvet vermek, soruşturmayı yürüten adli ve kolluk güçlerine şantaj yapmak suçlarıyla 33 sanık hakkında toplam 1477 yıl hapis istendi.



88 sayfalık iddianamede, firari sanık Ahmet Albayrak hakkında “ihaleye fesat karıştırmak”, “rüşvet almak ve vermek”, “hırsızlık”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve şantaj” suçlamalarıyla arama emri çıkarılırken Albayrak’ın ortağı Rafi Altınok ve aralarında Bursa İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kemal Demirel ile üst düzey yöneticilerin de bulunduğu zanlıların mahkeme kararıyla dinlenilen telefon görüşmelerine de yer verildi. İddianamede Albayrak’ın, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da dahil bazı üst düzey siyasetçileri devreye sokmaya çalıştığı savcılık tarafından dile getirildi.



İddianamede, Albayrak’ın birlikte çete kurmakla suçlandığı ortağı Rafi Altınok’un bir telefon görüşmesinde AKP Bursa Milletvekili ve Yeni Şafak’ın eski genel yayın müdürü Mehmet Ocakden’in Bursa Valisi’ni devreye sokmasını istediği iletişim tespit tutunaklarına yansıdı. Eski Köy Hizmetleri Genel Müdürü ve Bursa İl Özel İdaresi Sekreteri, AKP’den Konya milletvekili aday adayı Ali Altuntaş’ın da görevi kötüye kullanmaktan yargılanması istenen iddianamede, operasyonun ilk ayağında tutuklanan müteahhit Rafi Altınok’u Albayrak’ın cezaevinde ziyaret ettiği de görüntülere dayanılarak aktarıldı.



Yanlış Ahmet Albayrak’ı aramışlar



Star gazetesinin 5 Kasım 2009 tarihli haberine göreyse Albayrak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak’ın avukatı Ömer Cerrah, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı adli takibakın isim benzerliğinden kaynaklanan bir karışıklık olduğunu söylemişti.



“Müvekkilimin hakkında adli takibatta verilen yanlış bilgiler kuşkuya yol açmıştır. Ahmet Albayrak’ın gözaltına alınan 23 kişilik şüpheli listesinden avukatı dışındaki hiçbir kişi ile tanışıklığı bulunmuyor” diyen Avukat Cerrah şu açıklamayı yapmıştı:



‘Baba adı Osman değil'



"Önceki gün (3 gün önce) Albayrak’ın evine gelen güvenlik görevlileri, hane sakinlerine ‘Osman Oğlu, 1949 doğumlu Ahmet Albayrak’ın bu evde ikamet edip etmediğini sormuşlardır. Müvekkilimin baba adı Osman değildir. 1949 doğumlu olduğu bilgisi de yanlıştır. Bir başka deyişle, başsavcılık, güvenlik birimlerini yanlış bilgilerle müvekkilimizin evine göndermiştir.



‘Listedeki 22 şüpheliyi tanımıyor'



Başsavcılığın, şüphelilerin isimlerini sıraladığı 23 kişilik listede, Ahmet Albayrak’ın tanıdığı tek isim, Albayrak Holding’in avukatı Mustafa Doğan İnal Bey’dir. Müvekkilimin, listedeki diğer isimlerin hiçbiriyle hiçbir şekilde bir tanışıklığı, yüzyüze veya başka bir vasıtayla görüşmüşlüğü, ilişkisi vaki değildir. Resmi evraktaki yanlış bilgiler ve müvekkilimizle hiçbir tanışıklığı olmayan isimlerden oluşan şüpheli listesi, doğal olarak, savunma makamını kuşkuya düşürmüştür."

