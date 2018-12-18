Albayrak ve Karaca FSV Duisburg'dan ayrıldı

Temel ELCİVAN / DUİSBURG,(DHA) -

Almanya\'nın Duisburg şehrinde bulunan Türk kulübü FSV Duisburg\'un teknik direktörü Erhan Albayrak ve yardımcısı Cem Karaca, görevden ayrıldılar.

Niederrhein Bölgesi 5\'inci Lig\'de (Oberliga) mücadele eden FSV Duisburg, 7\'nci haftaya kadar puanla tanışmadığı için mevcut teknik adamın görevine son vererek, eski Fenerbahçeli oyuncu Erhan Albayrak ile anlaşmaya varmıştı. Albayrak\'ın yardımcılık görevine ise Cem Karaca\'yı getiren yönetim, takımda kısmen toparlanma yaşansa da bu süreçte alınan 6 puanı yeterli bulmadı.

Ligde 19 hafta geride kalırken, 1 galibiyet ve 3 beraberliği bulunan Türk kulübü 6 puanla son sırada yer aldı.

Ligin ikinci devresinde oynanan ilk iki maçı da kayıpla geride bırakan FSV Duisburg, kalan 15 karşılaşmada ligde kalma mücadelesi verecek. Yeni bir teknik kadroyu göreve getirmesi gereken yönetimin ise bu konudaki çalışmalarını lige verilen arada tamamlayacağı öğrenildi.

KARACA: \"ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK AMA OLMADI\"

FSV Duisburg\'tan ayrılmaları ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Cem Karaca, \"Kulüp yöneticileri ile karşılıklı anlaşarak ayrıldık. Elimizden geleni yaptık ama takıma çok faydalı olamadık. Sorunlu ayrılmadık. Sonuçta biz de ligin 8\'inci haftasında göreve gelmiştik, elimizde olan kadroyla takıma faydalı olmak için gayret ettik ama olmayınca olmuyor. Takımın ligde kalmasını umuyoruz, takip etmeyi de sürdüreceğiz\" ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAFLI)