Bakan Albayrak: Varlık Fonu Turkcell'i daha da büyütecek

Türkiye Varlık Fonu'nun Turkcell'deki Telia ve Çukurova Holding'in hisselerini devralmasını Twitter'da değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye Varlık Fonu'nun Turkcell’in değerine değer katıp daha da büyüteceğinden eminim. Türkiye Varlık Fonu ve Turkcell ortaklığı küresel ticarette ve iş dünyasında tarihi bir performans ortaya koyacak. Hayırlı olsun" dedi.

Bakan Albayrak, Türkiye Varlık Fonu'nun Yönetim Kurulu Başkan Vekili...

Ne olmuştu?

Türkiye Varlık Fonu (TVF), yüzde 26.2 hisse ile Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ’nin en büyük ortağı olacağını açıklamıştı. Açıklamada, satın almanın ardından yeni dönemdeki ortaklık yapısına ilişkin şunlar kaydedildi:

"TVF, toplam yüzde 26.2 içerisindeki yüzde 15’lik imtiyazlı hisseleriyle Turkcell Yönetim Kurulu’ndaki dokuz üyeden beşini belirleyebilecek ve şirketin yönetim kontrolüne sahip en büyük hissedarı olacak. Telia, Turkcell’deki yüzde 24.02’lik dolaylı hisselerinin tamamını 530 milyon dolar karşılığında satarak Turkcell’den çıkış yapacak. LetterOne, şirketteki payını toplamda yüzde 24.8’e çıkararak en büyük azınlık hissedar haline gelecek.

Turkcell Holding ortak girişimi sona erecek, Çukurova Holding ise dolaylı hisselerini satarak Turkcell’den çıkış yapacak. Yönetim kurulundaki dört üye TVF imtiyazı olmaksızın seçebilecek ve bu sayede azınlık hissedarlar daha fazla güç kazanacak. Turkcell’in mevcut temettü politikası sürdürülecek. Turkcell, hem Borsa İstanbul hem de New York borsasında işlem gören tek Türk şirketi olmaya devam edecek."