Albayrak: Türkiye için eksen değişikliği olacak; cuma günü açıklanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü açıklayacağı 'müjde'nin Türkiye için eksen değişikliği olacağını söylerken, "Önümüzdeki günlerde çok daha güzel haberlerle Türkiye'yi inşallah daha mutlu, umutlu bir şekilde geleceğe uyanacak. Türkiye için eksen değişikliği. Değişim ve dönüşüm noktasında önemli bir haber olacak. Cuma günü açıklanacak" dedi.

Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nın açılış töreninde konuşan Albayrak, 'Türkiye'nin teknoloji üreten bir ülke konumuna geldiğini' öne sürerken, "Değişim sürecini başlattık. Ekonomik tam bağımsızlığı enerjide de gerçekleştireceğiz. Ekonomimiz katma değerli üretim, istihdam ve ihracat modeliyle çok daha müreffeh Türkiye ve yarınların teminatı olacak. Bu süreçte köstek olanlar, ben onlara beton lobisi diyorum. Özellikle onların beton edebiyatı, bu söylemi, onları sonunda beton duvarlar arasında tarihte yok olup gidecekler" dedi.

"Beton beton diyenlere not..."

Albayrak, törenden önce de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Beton beton diyenlere not: Avrupa ve Orta Doğu'nun İlk Yerli Entegre Güneş Paneli Fabrikası Türkiye'de açılıyor. Ülkemizin dışa bağımlılığını bitirecek adımları tek tek atıyoruz. Temiz ve bağımsız enerji teknolojimizle milli enerjimizi üretmeye başlıyoruz. Made In Türkiye" ifadelerini kullanırken, fabrikanın yapım aşamasından da video paylaştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de törende yaptığı konuşmada YEKA yarışmasından 6 ay sonra fabrikanın temelinin atıldığına dikkati çekti. Dönmez, "400 milyon dolarlık yatırımla hayata geçen fabrikamız dünyanın tek çatı altında faaliyet gösteren tek tam entegre güneş paneli tesisi olacak. Fabrikanın gerçekleştirdiği üretimle her yıl yaklaşık 100 milyon dolarlık panel ithalatını da engellemiş olacağız. Bugün dünyada Çin ağırlıklı olmak üzere 20 entegre fotovoltaik güneş paneli fabrikası var. Türkiye de bugün itibarıyla bu kategoride yer alan ülkeler arasına girdi" dedi.