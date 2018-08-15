Albayrak, telekonferansla 3 bin yatırımcıya seslenecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yarın yatırımcılarla yapacağı telekonferans için 3 bin yatırımcı kayıt yaptırdı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yarın telekonferans yöntemiyle yatırımcılarla yapacağı toplantıya yoğun ilgi olduğu ifade edildi.

NTV'nin haberine göre, başlangıçta bin civarı katılım beklenen toplantı için 3 bin yatırımcı kayıt yaptırdı. Sayının toplantı saatine kadar artması bekleniyor.

Toplantı yarın saat 16.00'da yapılacak.

Toplantıda Albayrak yabancı yatırımcılara 'Türkiye'nin yeni ekonomik modelini' anlatacak ve soruları yanıtlayacak.

Albayrak, geçen günlerde de bir basın toplantısı düzenlemiş ve 'Türkiye'nin yeni ekonomik modelini' anlatmıştı.