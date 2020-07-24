Albayrak'tan Halkbank'a dava açılmasına tepki: Ne anlama geldiğini biz de biliyoruz, milletimiz de artık çok iyi biliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD'de Halkbank'a bazı müştekilerce "İran'dan alacaklarını tahsil edemedikleri" gerekçesiyle dava açılmasına tepki gösterirken, "Hukuksuz yaptırımlardan, tiyatro yargılamalardan sonra böyle gülünç davaları da gördük" dedi.

Albayrak "Bunların hangi amaçla, hangi gündemlerin üzerine yapıldığını, ne anlama geldiğini biz de biliyoruz, milletimiz de artık çok iyi biliyor" derken, davanın hukuki dayanağı olmadığını da iddia etti.

Albayrak'ın Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Halkbank'ımıza karşı ABD'nin New York Bölge Mahkemesi nezdinde hiçbir hukuki dayanağı olmayan yeni bir dava açıldı. Hukuksuz yaptırımlardan, tiyatro yargılamalardan sonra böyle gülünç davaları da gördük. Bunların hangi amaçla, hangi gündemlerin üzerine yapıldığını, ne anlama geldiğini biz de biliyoruz, milletimiz de artık çok iyi biliyor.

"Ne Halkbank ne de başka kurumumuz, ekonomik tam bağımsızlık hedefiyle çıktığımız bu yolda attığı adımlardan bir nebze geri durmayacak.

"Bizi sindirmeyi amaçlayan siyasi ve ekonomik girişimlere karşı asla duruşumuzdan geri adım atmadık."