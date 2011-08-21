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Spor

Albayrak: Takımda mükemmel bir hava var BLED (A.A)

21 Ağustos 2011 01:43

-Albayrak: Takımda mükemmel bir hava var BLED (A.A) - 20.08.2011 - Galatasaray yöneticisi Abdülrahim Albayrak, ''Takımımızda mükemmel bir hava var'' dedi. Yeni sezon hazırlıklarına Slovenya'nın Bled kasabasında sürdüren sarı-kırmızılıların yöneticisi Albayrak, kamp çalışmalarıyla ilgili olarak AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Teknik direktör Fatih Terim'in daha önce tespit ettiği Bled kasabasında çok güzel bir ortamda çalıştıklarını kaydeden Albayrak, ''Futbolcularımızın neşesi ve mutluluğu gözlerinden okunuyor. Hazırlıklarımızı günde yaptığımız çift idmanla sürdürüyoruz. Teknik direktörümüz Fatih Terim, futbolcularla tek tek ilgileniyor. Hocamız uyumadan ben de uyumuyorum. Allah Fatih Terim'i başımızdan eksik etmesin'' diye konuştu. Transfer çalışmalarının artık noktalaması gerektiğini belirten Albayrak, ''Basın mensubu arkadaşlarımız her gün yeni bir ismi transfer edecekmişiz gibi haberler yazıyorlar. Bu da bizi üzüyor ve kulübümüze zarar veriyor. Artık transferin konuşulmasını istemiyoruz. Tek amacımız lige en iyi şekilde hazır olmak'' ifadelerini kullandı. Terim yönetiminde yapılan idmanda futbolcular ısınma hareketlerinden sonra taktik ağırlıklı çift kale maç yaptılar. Daha sonra yarı saha maçı yapan futbolcular Fatih Terim tarafından taktiksel olarak uyarıldılar. Terim maç esnasında gol pozisyonlarını kaçıran futbolculara büyük moral verirken, gol yapan futbolcuları ise alkışladı.  Kaleci antrenörü Tafarel kaleciler Muslera, Aykut ve Ufuk'u çalıştırdı. Özellikle yeni transfer Muslera kurtarışlarıyla göz doldurdu. Antrenmanın son bölümünde futbolcular kaleye şut çekme çalışması yaptılar ardından ise soğutma çalışmaları yapan futbolcular akşam idmanını tamamlamış oldu. Slovenya'da yaşayan Galatasaraylı Türkler ve bu ülkede yaşayan futbolsever Slovenler antrenmanı izlerken, idmanın sonunda futbolcularla resim çektirdiler. Galatasaray hazırlıklarını yarın yapılacak çift idmanla sürdürecek.

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