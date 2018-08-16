Albayrak: Sermaye kontrolleri ajandamızda değil ve olmayacak (2)

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İstanbul, 16 Ağustos (DHA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dört bine yakın yabancı yatırımcıyla gerçekleştirdiği tele konferansta mali disiplinden taviz verilmeyeceğine vurgu yaptı ve “Sermaye kontrolleri ajandamızda değil ve olmayacak” dedi.

Albayrak’ın yabancı yatırımcılarla yaptığı telekonferansta şunları söyledi:

“Sermaye kontrolleri ajandamızda değil ve olmayacak. Türkiye hiçbir zaman piyasa temelli olmayan önlemler almadı. Bu gibi önlemler gündemimizde değil.

“İddialı tasarruf programı için tüm bakanlara görev verildi. Yatırım portföyleri gözden geçirilecek.

“Mali disiplinden taviz vermeyeceğiz. Mali disiplin hedeflerinden sapma olmayacak.

“Yapısal reformlar önceliklerimiz arasında.

“Türkiye zorlukların tamamen farkında, bu dalgalanmalardan daha güçlü çıkacağız.

“Bankalara yakın zamanda stres testi yaptık. Türkiye bankacılık sektörü güçlü ve sağlıklı. ,

“Ortaya koyacağımız çerçeve serbest piyasa kuralları içinde olacak.

“Türkiye’deki volatilite ekonomik temeller tarafından tetiklenmiş bir volatilite değil.

“Şu anda piyasadaki anomali ile uğraşıyoruz.

“Bankalardan son dönemde büyük bir mevduat çıkışı yaşanmadı.

“Şirketler kısa vadeli yükümlülükleri karşılayabilecek pozisyonda.

“Döviz borçlanmasını kısacak önlemleri zaten almıştık.

“Bankacılık sektörü mevcut volatiliteyi yönetebilecek kapasitede. Sektöre destek verme konusunda tereddüt etmeyeceğiz.

“Türkiye yüksek kaldıracı olan bir ülke değil. Borçluluk ilk çeyrek itibariyle GSYH’nin yüzde 137’si düzeyinde.

“IMF ile görüşme planımız yok.

“Kısa sürede enflasyonu tek haneye düşürmek istiyoruz.

“Para politikası enflasyonla mücadelede yeterli değil.

“Para ve maliye politikalarının işbirliği içinde olması gerekiyor. Yeni oluşturulan bakanlık ve para politikasının koordinasyonu kritik önemde.

“Sürdürülebilir bir büyüme için ekonomi tekrar dengelenmeli.

“Ekonomide ılımlı bir büyüme patikası bekliyoruz.

“Yeni makro ihtiyadi önlemler, sıkı makro ve mali politika ile daha sürdürülebilir büyümeye ulaşacağız.

“Kamu bankalarının yardıma ihtiyacı olması halinde hükümet yanlarında olacaktır.

“Yatırımcılarla şeffaf diyaloğa açığız ve güveni artırmak için her adımı atacağız.

“Halkbank ile ilgili ceza beklemiyoruz.

“ABD Hazine Bakanı Mnuchin ile iyi iletişim içerisindeyiz.

“Bir iki hafta içinde ek fonlama kaynaklarını açıklayacağız.”