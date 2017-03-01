Albayrak Medya İcra Kurulu Başkanı: 28 Şubat'ta Erdoğan aleyhinde ifade vermeyince işkence yaptılar

15 Temmuz darbe girişiminin 28 Şubat’ın devamı olduğunu savunan Albayrak Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Albayrak, dönemin Organize Suçlar Şube Müdürü Adil Serdar Saçan tarafından kendilerine işkence yapıldığını ileri sürerek "2001'de içeri aldılar. O dönem 6 ay cezaevinde yattım. O zaman yeni kurulmuş olan AK Parti ve şimdiki Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan aleyhine ifade vermemi istediler. Kabul etmedim" dedi.

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Yeni Şafak'ın haberine göre, Albayrak Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Albayrak, 28 Şubat sürecinde Türkiye'de herkesin mağdur olduğunu söyledi. Albayrak, "Bizler, o süreçte sahadaki oyunculardık. Muhalefet eden, özgürlükleri savunabilen birkaç kuruluştan biriydik. Ailece olarak da böyleydik. Bundan dolayı o zulme maruz kalmamız normaldi ve öyle de oldu zaten. Sonuçta hedefteki kitlenin içerisindeydik" diye konuştu. Albayrak, bundan sonraki süreçte emir komuta zincirinde bir askeri darbe olmasa da 15 Temmuz benzeri olayların her zaman yaşanabileceğini dile getirerek, "Ancak halk artık uyandı. Bunlara prim vermeyeceğini gösterdi. Birileri 'ah vah' ediyor ancak bence 28 Şubat'ı da 15 Temmuz'u da iyi ki yaşadık çünkü bu süreçlerden sonra bunların farkına varılıp, temizlenme yapıldı" dedi.

"Tespit etme şansımız oldu"

Albayrak, "Bunlar yaşanmasaydı bunlar içimizde ur olarak yaşamaya devam edeceklerdi. Fırsat buldukça, vücut daha zayıf olacağı için ortaya çıkacaklardı. En azından bunları tespit etme şansımız oldu. Bundan sonra da bu tür şeylere kalkışacak olanlar cesur olamayacaklar. 15 Temmuz 28 Şubat'ın devamıdır. Çünkü o dönemdekiler, şimdikilerin aynılarını söylüyorlardı" ifadelerini kullandı.

"Çocukları bile gözaltına aldılar"

1997'den itibaren defalarca operasyon yapıldığını dile getiren Albayrak, "Birinde ailenin ve şirketin yetişkinlerinin tamamına yakınını bir hafta gözaltına aldılar. 2001'de tekrar aldılar. O dönem 6 ay cezaevinde yattım. O süreçte 300 lira ceza verildi. O da tecil edildi. O dönemin mahkeme başkanı, üzerlerinde çok baskı olduğunu belirterek, kararı temyiz etmememiz için ricada bulundu. Temyiz ettik. Yargıtay'da onandı. 7 ve 11 yaşındaki yeğenlerimi de gözaltına aldılar. Bize işkence yaptılar" şeklinde konuştu.

Yeni Şafak'a baskın

28 Şubat döneminde Yeni Şafak gazetesine 'Örümcek Operasyonu' adıyla baskın düzenlenmiş ve Albayrak ailesinin mensupları gözaltına alınmıştı. Baskını yaptıran dönemin İstanbul Organize Suçlar Şube Müdürü Adil Serdar Saçan, daha sonra, operasyon emrini Mesut Yılmaz'ın verdiğini söylemişti. O dönem İçişleri Bakanı Rüştü Kâzım Yücelen, İstanbul Valisi ise Erol Çakır'dı.

"Erdoğan aleyhine ifade istediler"

Albayrak, 28 Şubat'ta dönemin Organize Suçlar Şube Müdürü Adil Serdar Saçan tarafından kendilerine işkence yapıldığını belirterek "O zaman yeni kurulmuş olan AK Parti ve şimdiki Sayın Cumhurbaşkanı aleyhine ifade vermemi istediler. Kabul etmedim" dedi.

Albayrak, sözlerine şöyle devam etti:

"Daha sonraki yıllarda da o zaman Organize Suçlar Şube Müdürü olan Adil Serdar Saçan 03.00 gibi odasına çağırdı beni. 'Sen şerefli bir adamsın. Mali durumunu inceledim. Sen vergi rekortmenisin. Bu siyasilerle hukukun seni sıkıntıya sokuyor. Senin önüne koyacağımız birtakım iddialar var. Bunlara istediğimiz cevapları verirsen, arka kapıdan geldiğin gibi gideceksin' dedi. O zaman yeni kurulmuş olan AK Parti ve şimdiki Sayın Cumhurbaşkanı aleyhine ifade vermemi istediler. Kabul etmedim. 'O zaman senin bildiğin dilden anlarız.' dediler ve ben dahil bir sürü kişiye elektrik verme suretiyle işkence yaptılar."