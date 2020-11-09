Albayrak'ın istifasının ardından kulisler hareketli: Kabine revizyonu da konuşuluyor, yeni ekonomi yönetimi de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın, Instagram hesabından, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa ettiğini duyurmasının ardından başkentte hareketli saatler yaşandı. Kulislerde, istifanın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edileceği ve ekonomi yönetimi ile ilgili yeni adımlar atılacağı konuşuluyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın, AKP MYK toplantısı sona ermeden önce açıklama yapabileceği belirtiliyor. Eski Başbakan ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın ekonomiden sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağı iddiası kulislere yansıdı. Bununla birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın eskiden olduğu gibi iki ayrı bakanlık olarak yönetileceği de iddialar arasında. İlk etapta Albayrak'tan boşalan kimin oturacağının belirleneceği, diğer adımların daha sonra atılacağı da bir başka iddia. Boşalan koltuk için, gün boyu, eski bakanlar Cevdet Yılmaz, Lütfü Elvan, Nurettin Canikli, eski Kredi Garanti Fonu Başkanı İsmet Gergerli gibi isimler konuşuldu.

Albayrak'ın Instagram hesabından yapılan açıklamadan sonra Ankara'da gece boyunca Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılacak açıklama beklendi. İletişim Başkanlığı'nın Anadolu Ajansı aracılığıyla açıklama yayımlayacağı iddia edildi ancak açıklama yapılmadı. Bu kez Resmi Gazete'de Albayrak'ın istifası ve yerine atanan isimle ilgili kararname yayımlanacağı öne sürüldü ancak bu iddia da karşılık bulmadı. Gece boyunca, ana akım gazete ve televizyonlar istifa haberini vermemeyi tercih etti. İnternet medyası ve az sayıda televizyon haberi kullanırken, Albayrak'ın danışmanı ve bakanlıktan bazı önemli isimlerin istifayı doğruladığına yönelik haberler yapıldı. Bazı AKP yöneticileri ve milletvekilleri ise sosyal medya hesaplarından Albayrak'ın yanında olduklarına, takdirin Cumhurbaşkanı Erdoğan da bulunduğuna yönelik paylaşımlar yaptı.

Ankara'da sabahın erken saatlerinden itibaren gözler yeniden Cumhurbaşkanlığı'na çevrildi. Ancak sabah da herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu süreçte, kulislerde istifaya yönelik senaryolar konuşulmaya başlandı. İlk ve en önemli iddia, Albayrak'ın, Merkez Bankası Başkanlığı'na Naci Ağbal'ın atanmasından rahatsızlık duyduğuydu. Albayrak'ın, Ağbal'la sorun yaşadığı, buna rağmen yapılan atamaya tepki gösterdiği ve iplerin koptuğu iddiaları kulislere yansıdı. Sabah saatlerinde, Cumhurbaşkanlığı ve AKP sessizliğini korurken, görevine resmen başlayan Ağbal'ın, "19 Kasım 2020 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısına kadar mevcut durum ve beklentiler gözden geçirilip, gelişmeler de yakından takip edilerek; oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında gerekli politika kararları alınacaktır" açıklamasını yapması dikkati çekti.

AKP içerisinde ekonomideki kötü gidişattan rahatsızlık duyan önemli bir kesim olduğu, bu isimlerin Albayrak'ın gitmesini istediği, Albayrak'a bu rahatsızlığın bildirildiği de öne sürüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da partiden gelen taleplerle ilgili görüşmeler yapması üzerine Albayrak'ın istifa kararı aldığı iddiası da kulislere yansıdı. Buna paralel paralel olarak, Erdoğan'a, Albayrak'ın görevden alınmaması durumunda bazı milletvekillerinin DEVA Partisi'ne geçeceğinin aktarıldığı da iddia edildi.

Kim gelecek?

Sessizliğin sürmesi, benzer iddiaların boyutlanmasına yol açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bir süredir üzerinde durduğu kabine revizyonunu erkene çekeceği, Aile ve Çalışma Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı gibi Cumhurbaşkanlığı sistemiyle birlikte birleştirilen bakanlıkların yeniden ayrı bakanlıklar olarak düzenleneceği öne sürüldü. Buna paralel olarak, bazı bakanların görevden alınacağı ve yeni isimlerin atanacağı da ifade edildi. Ekonomiden sorumlu olmak üzere Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ihdas edilerek, Binali Yıldırım'ın bu göreve atanacağı da kulislerde konuşuldu.

Ancak bu adımların bir anda atılmayacağı, aşama aşama yaşama geçirileceği de kulislerde konuşuluyor. İlk etapta, Albayrak'ın istifasının kabul edilerek, yerine yeni bir ismin getirileceği, diğer adımların arkasından geleceği yorumları yapılıyor. Albayrak'tan boşalan koltuk için eski bakanlar Cevdet Yılmaz, Lütfü Elvan, Nurettin Canikli, eski Kredi Garanti Fonu Başkanı İsmet Gergerli gibi isimler gündeme geldi.

Tüm bu iddialar ve atılacak adımlar konusunda dikkatler Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılacak açıklamada. Erdoğan'ın başkanlık edeceği AKP MYK toplantısından önce bir açıklama yapılması bekleniyor.