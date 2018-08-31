Albayrak: Dolar ve TL mevduat hesaplarının stopaj oranlarının yeniden düzenliyoruz (1)

Gülseli KENARLI – Güven USTA / İSTANBUL, (DHA) HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Özellikle milletimizin TL’mizi güçlendirmek için attığımız adımlara desteğini artırmak amacıyla bugün bir önemli aksiyonu daha devreye alıyoruz. Dolar ve TL mevduat hesaplarının stopaj oranlarını yeniden düzenliyoruz.\"

KOBİ Destek Kredisi’nde imzalar bugün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımlarıyla Dolmabahçe Sarayı’nda atıldı.Toplantıya ayrıca Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali ve banka yöneticileri katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan Bakan Berat Albayrak, “Özellikle milletimizin TL’mizi güçlendirmek için attığımız adımlara desteğini artırmak amacıyla bugün bir önemli aksiyonu daha devreye alıyoruz. Dolar ve TL mevduat hesaplarının stopaj oranlarını yeniden düzenliyoruz. TL cinsinden mevduat faizlerinde 6 aya kadar olan hesaplarda bin baz puanlık, yaklaşık yüzde 10, bir yıla kadar olan hesaplarda 900 baz puan yaklaşık yüzde 9, bir yıldan uzun vadeli olanlarda da yine bin baz puan yani yüzde 10’luk bir indirime gidiyoruz. Yani benzer düşüşü katılım bankları, katılım hesaplarında da gerçekleştireceğiz” dedi.

KOBİ DESTEK KREDİSİ NEDİR?

8 banka aracılığıyla kullandırılacak kredi ilk 6 ay anapara ödemesiz takip eden 12 ay aylık eşit taksit ödemeli toplam 18 ay vadeli olacak. Faiz oranı ise piyasanın çok altında aylık yüzde 1,85, yıllık yüzde 22 olarak belirlendi. Destek kredisi en fazla 200 bin TL olarak kullanılabilecek. KOBİ Destek Kredisi aslında 2017 yılında ve 2018’in başında TOBB, odalar ve borsalar tarafından başlatılan Nefes Kredisi’nin devamı niteliğinde. Nefes Kredisi’nde reel sektöre 2017 yılında 5 milyar, 2018’in başında 7,5 milyar TL kaynak sağlanmıştı. KOBİ Destek Kredisi’ni verecek bankalar ise şöyle:

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım.

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