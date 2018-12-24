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Albayrak: Devlet destekli alacak sigortası 1 Ocak'ta başlayacak

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, KOBİ'lerin alacaklarını tazmin edememeleri durumunda zararlarını karşılamak için Devlet Destekli Alacak Sigortası’nın 1 Ocak'ta başlayacağını duyurdu

24 Aralık 2018 13:27

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, KOBİ\'lerin alacaklarını tazmin edememeleri durumunda zararlarını karşılamak için Devlet Destekli Alacak Sigortası’nın 1 Ocak\'ta başlayacağını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, twitter hesabından yaptıı açıklamada KOBİ\'leri ilgilendiren Devlet Destekli Alacak Sigortası’nın 1 Ocak itibariyle devreye gireceğinin müjdesini verdi. Albayrak paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

\"KOBİ’lerimizin alacaklarını tazmin edememeleri durumunda zararlarını karşılamak için Devlet Destekli Alacak Sigortası’nı devreye alıyoruz. 1 Ocak’ta başlayacak bu sistem, tüm KOBİ’lerimize hayırlı uğurlu olsun\" 

Haber: ANKARA/DHA

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