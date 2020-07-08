Albayrak çiftine hakaret eden şüpheli: Terbiyesizlik etmek istememiştim, sadece ironi yapmıştım

Mersin'de, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dördüncü kez baba olduğunu duyurduğu sosyal medya paylaşımına hakaret içerikli yorum yaptığı iddiasıyla tutuklanan zanlının, mahkemedeki ifadesinde, paylaşımı kendisinin yaptığını kabul ederek, "Ben terbiyesizlik etmek istememiştim, sadece ironi yapmıştım" dediği öğrenildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak'ı hedef alan hakaret içerikli paylaşımı nedeniyle Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca, 'kamu görevlisine hakaret' suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanan Ercan B.'nin, yaptığından pişmanlık duyduğunu söylediği öğrenildi.

İfadesinde, paylaşımın yapıldığı Twitter hesabının kendisine ait olduğunu kabul eden zanlı, suça konu olan yorumu da bir başka kullanıcının Bakan Albayrak'ın fotoğrafıyla yaptığı paylaşımın altına yaptığını söyledi. "Ben kesinlikle bakanımıza ve ailesine böyle bir terbiyesizlik etmek istememiştim" diyen zanlı, "Ben esprili ve ironi şeyler yapıyorum. Bakanımızın adı sürekli sosyal medyadaydı. Benim söylemim eşine değil de Bakanımıza yönelik ironidir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dediği öğrenildi.



