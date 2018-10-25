Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Alman mevkidaşı Peter Altmaier ile yaptığı görüşme sonrası yaptığı açıklamada “Dünyaya örnek olacak bir noktadayız” ifadesini kullandı. Almanya'nın Türkiye'nin en büyük ticari partneri olduğunu ifade eden Albayrak, "Alman firmaların Türkiye’deki yatırımlarını büyütmek istiyoruz" diye konuştu.

Altmaier ile ortak basın toplantısı düzenleyen Albayrak’ın açıklamalarından bir kısım şöyle:

"Özellikle son dönemde sağladığımız pozitif havayı daha da güçlendirmek, iş birliğini daha da artırmak için hangi alanlara yoğunlaşmamız gerektiğini detaylı konuştuk.

Ekonominin her alanında iş birliğimizi daha da güçlendirmek istiyoruz, Alman firmalarının Türkiye'deki ve 3.ülkelerdeki yatırımlarını karşılıklı menfaat çerçevesinde büyütmek istiyoruz.

Bugün dünyada bozulan ekonomik algının ve istikrarın düzelmesine Türk-Alman iş birliği ile güçlü bir katkı vermek istiyoruz.

Türkiye ve Almanya iş birliğinin güçlü bir örnek ve irade ortaya koyma potansiyeli olduğuna inanıyoruz.

İş birliğinin ekonomi alanında artan bir ivmeyle güçlenerek, siyasi alandaki gelişmelerle destekleneceğine inanıyorum.

Türkiye, dünyanın bir yerinde hapşurulduğunda hasta yatağına yatan bir ülke değil."

Alman bakan: Ticari ilişkiler, zor zamanlarda da devam edecek

Ortak basın toplantısında söz alan Altmaier da "Birçok konuya değineceğimiz bir ziyaret olacak. İkili ilişkilerimizi iyileştirme ve geliştirme konusunda kararlıyız. Biz ilişkilerimizin gelişmesini istiyoruz, ticari ilişkilerin zor zamanlarda da devam etmesi konusunda da kararlıyız" dedi.

Alman bakan, sözlerine şöyle devam etti:

"İş birliğimizi adım adım ilerletip, sorunları çözüme kavuşturup, geleceğe yönelik perspektif oluşturmak istiyoruz. İş birliğimiz için yeni imkanlar var. Şirketlerin daha da fazla yatırım yapmaya teşvik edilmesi için hangi önlemleri alabiliriz, bunları konuştuk. İlerlemenin mümkün olduğunu göstermek durumundayız, ben çok iyimserim."

Altmaier, Türkiye’nin güncellenmesini istediği Gümrük Birliği anlaşması için şu açıklamayı yaptı:

"Gümrük Birliği zor bir konu, AB bu konuda bazı koşulların yerine getirilmesini bekliyor, bunu çifte standart olarak kabul etmemek gerekiyor.”

Alman bakan, "AB ile bir yol haritasının ortaya konulması gerekiyor, bu zor bir süreç fakat bir sonuca varabilir” ifadelerini de kullandı.