Albayrak: "Seçimler gelir geçer, önemli olan şampiyonluk"

Serhan TÜRK - İSTANBUL,(DHA)

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak, şampiyonluk kutlamaları sonrasında taraftarlara, teknik direktör Fatih Terim\'e ve futbolculara teşekkür etti.

Abdurrahim Albayrak, şampiyonluk kutlamaları sonrasında, \"5 sefer göreve gelip 5 sefer şampiyon olmam önemli değil. Önemli olan Galatasaray\'ın şampiyonluğa ulaşması. Galatasaray camiasına 21\'inci şampiyonluğumuzun hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Çok uzun ve stresli bir yoldan geçtik. Son maça kadar ecel terleri döktük. Son maçta da iftar saati geldiğinde su şişesini alıp orucumu açtığım sırada lehimize penaltı çalındı. O an heyecandan içeceğim suyu da düşürdüm. Allah iftar saatinde şampiyon olmamızı takdir etmişti. Şükürler olsun\" açıklamasını yaptı.

Galatasaray\'ın olağan seçimli genel kurulunda Mustafa Cengiz\'in listesinde yer alan Albayrak, \"Başta Fatih Terim hocama, yardımcılarına ve bütün futbolcularımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Değerli başkanım Mustafa Cengiz\'e teşekkür ediyorum. Devletime teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı ve Başbakan\'a çok teşekkür ediyoruz. Mustafa Cengiz başkanımın önderliğinde Galatasaray\'ın bütün projelerini hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bunun için de seçimde listemize oy verilmesini istiyoruz. Çıkacak bütün kararlara da saygım sonsuz. Seçimler gelir geçer önemli olan şampiyonluk\" diye konuştu.

Göreve geldikleri günden itibaren iyi işler yapmaya çalıştıklarına vurgu yapan Albayrak, \"Nagatomo transferini son dakikada zor şartlarda hallettik. Transfer yasağımız vardı. Bir saat içerisinde ciddi bir rakam yatırarak federasyonda tahtamızın açılmasını sağladık. Nagatomo\'yu sürenin bitmesine 15 dakika kala transfer ettik. Nagatomo\'nun da şampiyonlukta büyük katkısı oldu\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Abdurrahim Albayrak\'ın açıklamaları