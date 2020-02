Albayrak: 2018 yılında 5 milyon ağacı geçeceğiz

Cansel KİRAZ- Güven USTA/İSTANBUL,(DHA)

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, \"Bir Enerji Bir Nefes Sektöründen 5 Milyon Ağaç Kampanyası\" programına katıldı. Dolmabahçe\'de bulunan Başbakanlık Ofisi\'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Albayrak \"GAZBİR 2018\'deki her yeni gaz abonesi için 1, PETDER 2018\'deki trafiğe çıkan her araç için 1, ELDER her yeni elektrik abonesi için 1, KÖMÜRDER çıkarılacak her 100 ton için 1 ağaç dikecek. İnşallah 2018 yılında toplam 5 milyon ağacı geçeceğiz\" dedi.

Programa Albayrak\'ın yanı sıra İstanbul Valisi Vasip Şahin, Ak Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile Enerji Müsteşarı Fatih Dönmez de katıldı.Enerji Bakanlığı Müsteşarı, Fatih Dönmez \"Ülkemizde hava ve çevre kalitesinin Batılı ülkeler seviyesinde olması, sizlerin çabalarıyla gerçekleşti. Washington\'daki Sağlık Metrikleri Değerlendirme Enstitüsü Raporu\'na göre, 100 bin kişi başına hava kirliliğinden ölüm oranı son 20 yılda Batı Avrupa\'nın çok altına düşmüş durumdadır. Enerji sektörü olarak, özel sektör eliyle Türkiye\'nin en büyük sağlık ve çevre hamlelerinin bazılarını birlikte başardınız. Şimdi hep beraber karbon ayak izimizi de düşürücü hamleler atmaya çalışacağız\" dedi.

\"UZUN VADELİ STRATEJİLERİN EN ÖNEMLİ AYAĞINI ENERJİ POLİTİKALARI OLUŞTURUYOR\"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ise, \"Artık günü kurtaran değil, geleceği planlayan uzun dönemli plan ve politikaları hayata geçiren bir Türkiye var. Türkiye bu anlamda 2002 yılından bu yana tarihinde ilk defa 20 yıllık, 50 yıllık uzun vadeli somut plan ve programlar yaparak 2023 yılını, 2053 yılını, 2071 yılını planlayan, kurgulayan bir ülke. Bu uzun vadeli stratejilerin en önemli ayağını hiç kuşkusuz enerji yatırımları oluşturuyor. İşte bu sebeple daha sürdürülebilir, hedef odaklı ve uzun soluklu stratejilerden oluşan milli enerji ve maden politikamızı hepinizin malumu bu salonda 2016 Nisan ayında anons ederek uygulamaya başladık\" diye konuştu.

\"BİZİM İNANCIMIZDA DOĞANIN, TOPRAĞIN, HAYVANLARIN İNSAN ÜZERİNDE HAKKI VAR\"

Enerji politikalarının önemini belirten Albayrak,\" Enerji ,ekonomi ve çevre birbirinden ayrılamaz. Bugün sahip olduğumuz kaynaklar sadece bize ait değildir. Gelecek nesillerin, evlatlarımızın, torunlarımızın da bu kaynaklarda hakkı vardır. İşte o nedenle enerji üretiminde ne pahasına olursa olsun gibi yanlış bir anlayışın bizim politikalarımızda yeri olmamıştır, olmayacaktır. Bizim inancımızda, bizim medeniyetimizde doğanın, toprağın, hayvanların da insanlar üzerinde hakkı vardır. Çevrenin korunması ve geliştirilmesi adına karbon ayak izimizi azaltacak girişimlere hız verdik\" şeklinde konuştu.

\"EN YÜKSEK PAY YENİLENEBİLİR ENERJİDEN GELDİ\"

Berat Albayrak, sözlerine şu şekilde devam etti:

\"2002 yılında yaklaşık 32 bin megawat olan kurulu gücümüz yaklaşık 3 katı artışla bugün itibariyle 82 bin megawatı geçti. 2017 yılında elektrik üretiminde yüzde 8\'lik artışla, 2011 yılından bu yana en yüksek artışa ulaştık. Yerli kaynaklardan elektrik üretimi ise tarihi rekorlar düzeyi dediğimiz, yüzde 50 bandını yakaladık. Bu üretim artışında en yüksek pay yenilenebilir enerjiden geldi. Yenilenebilir kaynaklarımızın, kurulu güç içindeki payı bugün artık yüzde 32\'yi geçmiş durumda. Şu an hem Avrupa, hem de dünya ortalamasının Türkiye bayağı önünde. Rüzgardaki kurulu gücümüzle, 2017 sonunda dünyada 11\'inci, Avrupa\'da 6\'ncı sıradayız. 2017\'de Avrupa\'da rüzgar enerji kapasitesini en fazla artıran ilk 4 ülkeden bir tanesiyiz. Dünyanın en büyük \'off shore\' rüzgar projesini inşallah en kısa zamanda hayata geçireceğiz. Güneşte ise 2017 sonunda ulaştığımız toplam kapasite ile dünyada 13\'üncü, Avrupa ülkeleri arasında 7. sıradayız\"

\"TOPLAM 5 MİLYON AĞACI GEÇECEĞİZ\"

Öte yandan Akkuyu\'nun yüksek kapasite ve verimlilik yönüyle mevsim ve iklim koşullarından bağımsız, 7 gün 24 saat elektrik enejisi üretebilecek bir yatırım olduğunu aktaran Berat Albayrak, \" Nükleer enerji, sera gazı salımına sebep olmadığı için, iklim değişikliği ile ilgili hedeflerimiz açısından da aynı zamanda kritik bir öneme sahip. Fosil yakıtlardan kaynaklı emisyon salımımız, Avrupa Birliği ve OECD ülkelerinin bir hayli altında. GAZBİR 2018\'deki her yeni gaz abonesi için 1, PETDER 2018\'deki trafiğe çıkan her araç için 1, ELDER her yeni elektrik abonesi için 1, KÖMÜRDER çıkarılacak her 100 ton için 1 ağaç dikecek. İnşallah 2018 yılında toplam 5 milyon ağacı geçeceğiz\" dedi. Konuşmaların ardından enerji sektörünün temsilcileri kampanya için protokol imzası attı.

fotoğraflı