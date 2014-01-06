'Albayların yüzde 10'u, binbaşıların yüzde 40'ı paralel yapı içinde'

Sabah Gazetesi Özel İstihbarat Müdürü Abdurrahman Şimşek, yakında gazetesinde yayınlanacak olan yazı dizisinde TSK içindeki Cemaat kontrolündeki yapılanmayı ifşa edeceğini açıkladı. Geçtiğimiz hafta Kozanlı Ömer diye de anılan kişinin Emniyetteki Cemaat İmamı olduğu iddiasını haberleştiren Şimşek, TSK'da albayların yüzde 10'nun, binbaşıların ise yüzde 40'ının "paralel yapı"nın içinde olduğunu söyledi.

A Haber'de Can Okanar'ın sunduğu 'Anlatılmamış Öyküler' programına konuk olan Abdurrahman Şimşek'in açıklamaları şöyle:

'Türkiye hep emniyet ve yargıya baktı'

"Genelde "Abi" ya da "İmam" deniliyor. Genelkurmay'ın içerisinde de yapılandıklarını görüyoruz. Bunu ileriki haberlerimizde yazı dizisinde açıklayacağız. Ben bunların büyük bir tehlike olduğunu buradan gördüm. Türkiye bugüne kadar hep yargı ve emniyet ayağına baktı."

'Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda sızma çok'

"Ama şunu görüyoruz ki Genelkurmay Başkanlığı, Harp Akademileri, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda inanılmaz bir içeriye sızma olduğunu görüyoruz. Soruların ta öğrencilik yıllarında nasıl çalındığını, Fen Liselerine nasıl girildiğini, soruları çalan ekibin nasıl dağıtma yönetimine dair birçok şey öğrendik. Gerçekten Türkiye bu yazı dizisini okuduğunda şok olacak."

'TSK'ya sızmak için sorular çalınıyor'

"Bir öğrenciyi Kara, Hava Harp okuluna sokmak için önce bu sorulardan sorumlu imamlar soruları alıyor. Öğrencilere bu sorular birkaç gün öncesinden veriliyor. 5 bölge imamı... Mesala Ankara İmam'ına bağlı 22 tane il var. Bunu söyleyebilirim. Bunu tespit ettim. Ankara İmam'ına bağlı 22 il var. Bu imamların altında yardımcıları var. Başka imamlar var. Bunlar soruları Harp Akademisine girecek öğrencilere önceden veriyor. Bu öğrenciler bu yöntemle Harp Akademilerine girmişler.

Geçmişten bahsediyorum. Hepsinin bende ses kayıtları da var. Haber kaynaklarım bu konuda ses kaydı almama da müsaade etti. Cemaat'in içerisinde yer almış, ama cemaatin geldiği noktayı görünce cemaatten ayrılan birçok itirafçı ile de görüştüm. Kendileri daha doğrusu yaptığımız haberlerden dolayı benimle görüşmek istediler. Bu gerçeği bana anlatmak istediler."

'Albayların yüzde 10'u binbaşıların yüzde 40'ı cemaatin imamı'

"Yani bir öğrencinin nasıl Kara Harp Okulu'na sokulduğunu, oradan nasıl rütbe olarak yükseltildiğini inanılmaz bir yapıya girdiklerine, başka törenler düzenlendiğine şahit oldum. Türkiye cemaati sadece yargı ve emniyetin içine sızmış olarak görürse çok yanılır. Asıl yapılanma Genelkurmay'ın, Ordu'nun içindedir.

Genelkurmay'da şuanda haber kaynağımın verdiği bilgiye göre albaylar düzeyinde yüzde 10 oranında içeriye sızma var. En büyük tehlike ise şu anda binbaşı rütbesinde olanlar. Şuan Binbaşı rütbesinde olan çoğu askerin yüzde 40'lara varan cemaatin imamları yani Ordu içerisinde bir cunta hareketinin heran olabileceği belirttiler. Bunlar ile ilgili listeler yapılmış. Daha vahim şeyler var. Hava Kuvvetleri Komutanı imamını, Deniz Kuvvetleri imamını, MİT'in imamını da öğrendim. Bunlar ile ilgili Sabah gazetesini takip edin. 10 günlük çalışma arkadaşım Ferhat Ünlü ile birlikte bir yazı dizisi yayınlayacağız."

'Adamlar resmen çete kuruş'

Haber kaynağım, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına nasıl sızdıklarını, soruları nasıl çaldıkları... İnanılmaz. Adamlar resmen çete kurmuş. Siz binbir türlü emekle, parayla çocuklarınızın okuması için çalışıyorsunuz. Ama öbür yandan soruları çalıp veriyor, orduya, bürokrasiye sızmaya çalışıylar.