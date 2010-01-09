Albay Temizöz davasında 2 tanık ifadesini çekti

T24 - Kayseri Jandarma Alay Komutanı Albay Cemal Temizöz ve eski Cizre Belediye Başkanı Kamil Atağ'ın da aralarında bulunduğu 7 sanığın yargılandığı davayla ilgili 2 tanık, ifadelerini geri çekti.



Bir süre önce Cizre Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran ve 30 Ocak 1994'te İbrahim Danış'ın öldürülmesi olayıyla ilgili tanık sıfatıyla ifadeleri alınan 63 yaşındaki Asker Pökön ve 54 yaşındaki eşi Rabia Pökön çifti, ifadelerini geri çektiğini savcılığa bildirdi.



Pökön çifti, Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdikleri dilekçede, okuma yazma bilmediklerini ve kendilerine verilen dilekçelere imza attıklarını ileri sürdü.



Çiftin savcılığa verdiği dilekçede, şu ifadelere yer verildi:



''Daha önce Cizre ilçesinde öldürüldüğü iddia edilen İbrahim Danış olayı ile ilgili olarak beyanda bulunmuştum. Ancak beyanda bulunmamız yönünde bizi yönlendirdiler. Olayla ilgili olarak herhangi bir görgüye sahip değilim. Sadece bize verilen dilekçelere imza atmamız gerektiğini söylediler. Benim de şahsi olarak okumam yazmam yoktur. Dilekçede ne yazıldığını bilmeden imzaladım. Ancak daha sonra savcılıkta, dilekçe ne yazıldı ise onu kabul ettim. Öldürülen veya öldürüldüğü iddia edilen İbrahim Danış olayı ile ilgili olarak herhangi bir bilgiye ve görgüye sahip değilim.''



Asker ve Rabia Pökön çifti, daha önce savcılığa verdikleri dilekçede, Danış'ın öldürülmesiyle ilgili şu ifadelerde bulunmuştu:



''1994 yılı sonbahar kış başlangıcıydı. Bir sabah saat 05-06.00 sıralarında askerler ve korucular mahalleye gelmişlerdi. Bizim komşumuzun da avlusuna girmişlerdi. Komşumuz ile aramızdaki duvarın yüksekliği az olduğundan dolayı komşunun avlusunu rahatça görebiliyorduk. Gelenlerin hepsi arada toplanmışlardı. İçlerinde daha önceden tanıdığım simalar vardı. Bunlardan Kamil Atağ, Kamil Saçan, Resul'un oğlu Abdullah, Tamer Atak ve Kamil Saçan'ın oğulları vardı. Onların isimlerini bilmiyorum. Ayrıca Cemal yüzbaşı da vardı. Ayrıca kalabalık bir asker ve korucu topluluğu vardı. Yanlarında bir şahıs getirmişlerdi. Sıvacılık yapan İbrahim isimli şahıstı. Daha sonra Tamer Atağ elindeki Kalaşnikofla İbrahim'e 3 el ateş etti. İbrahim yere düştü...''



Pökön çiftinin Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği iki ayrı dilekçe, davanın görüldüğü Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Mahkeme, dilekçeleri, dava dosyasına ekledi. Davanın müdahil avukatlarından Güray Dal, Pökön çiftinin kendilerine yapılan baskı sonucu tanıklık ifadelerini geri çektiklerini ileri sürdü.

