Albay Öz'den soruşturmaya itiraz

Yüzbaşı da albay Öz'ü suçladı

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink suikastinde ihmalleri olduğu gerekçesiyle yargılanan 6 askerden biri olan dönemin Trabzon Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Öz, Trabzon Valiliği’nin soruşturma izni vermesine itirazda bulundu.Trabzon Valiliği İl İdare Kurulu, İçişleri Bakanlığı’nca görevlendirilen mülkiye müfettişlerinin yaptığı inceleme sonrasında, AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesi olayında ihmali olduğu iddia edilen Trabzon Jandarma eski Alay Komutanı Albay Ali Öz, İstihbarat Şube Müdürü Yüzbaşı Metin Yıldız, İstihbarat Şubesi görevlilerinden Başçavuş Gazi Günay, Başçavuş Okan Şimşek, Uzman Çavuş Veysel Şahin ve Uzman Çavuş Önder Araz hakkında soruşturma açılmasına izin vermişti. Albay Ali Öz bu karar üzerine Bölge İdare Mahkemesi’ne itirazda bulundu. Albay Öz’ün soruşturma izni verilmesine yaptığı itirazın dilekçesinin ramazan bayramı sonrasında mahkemeye ulaştığı, incelemeye alınan dosyayla ilgili kararın da 3 aylık süre içinde belirleneceği kaydedildi. Haklarında soruşturma izni verilen diğer askerlerin de daha önce bu karara itiraz ettikleri belirtildi.