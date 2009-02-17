Albay Öz görevi ihmalden yargılanacak

Hrant Dink'in öldürüleceğini önceden bildikleri halde gereğini yapmadıkları iddiasıyla haklarında soruşturma izni verilen ve dava açılan dönemin Trabzon Jandarma Komutanı Albay Ali Öz ve 5 asker, Trabzon 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.



Albay Öz ve askerler, cezası 1 yıldan 3 yıla kadar hapis olan `görevi kötüye kullanma' yerine, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilebilecek `görevi ihmal' suçlamasıyla hakim önüne çıkacak.



Hrant Dink'in öldürüleceğini bildikleri halde gerekli önlemi almadıkları iddiasıyla 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Jandarma Başçavuş Okan Şimşek ve Jandarma Uzman Çavuş Veysal Şahin'in ifadeleri doğrultusunda, dönemin İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz, istihbarat şubesinde görevli askerler Yüzbaşı Metin Yıldız, Astsubaylar Gazi Günay ve Hüseyin Yılmaz ile Uzman Çavuşlar Hacı Ömer Ünalır ve Önder Araz hakkında da Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dosya hazırlanmış ve 2'inci Sulh Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı.



2'nci Sulh Ceza Hakimi Şevki Uluçam, Trabzon İl İdare Kurulu tarafından soruşturma izni verildikten sonra Cumhuriyet Başsavcılığı'nca haklarında dava dosyası hazırlanan 6 askerin dosyasıyla ilgili görevsizlik kararı verdi.



Cumhuriyet Savcısının itirazı üzerine konuyu görüşen 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi görevsizlik kararını yerinde bulmayarak, dosyayı yeniden 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi'ne iade etti. 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi'nin daha önce verdiği yargılanmakta olan iki askerle ilgili görevsizlik kararı da bir üst mahkemeden döndü.



Ağır Ceza, son sözü söyledi



Verdiği iki görevsizlik kararı da üst mahkemeden dönen 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi Hakimi Şevki Uluçam, 4 Şubat 2009'daki son duruşmada, ortadaki belirsizliğin kaldırılması için Ağır Ceza Mahkemesi'ne görüş sorulmasına ve davanın hangi mahkemede görüleceğinin kesinleştirilmesine karar verdi. 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi'nin yazıyla görüş sorduğu Trabzon 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi bugün dosyayla ilgili kararını verdi. Karara göre, Albay Ali Öz ve 5 asker, yargılanmakta olan Başçavuş Okan Şimşek ve Uzman Çavuş Veysal Şahin gibi 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim önüne çıkacak.



2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği karara göre, Albay Ali Öz ve 5 asker, TCK'nın 257/2. maddesine göre `görevi ihmal' suçuyla 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak. Ağır Ceza, eğer 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi'nin görevsizlik kararına uygun görüş bildirseydi, Albay Öz ve diğer askerler TCK'nın 257/1. maddesine göre `görevi kötüye kullanma' suçuyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacaktı.



2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bu kararı üzerine, 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nde 6 Mayıs 2009'da görülecek duruşmada, Başçavuş Okan Şimşek ve Uzman Çavuş Veysal Şahin'in dosyalarının Albay Ali Öz ve 5 askerin dosyasıyla birleştirilmesi bekleniyor.

