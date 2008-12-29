Albay Öz de sanık oldu!

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesinde ihmalleri bulunduğu gerekçesiyle albay Ali Öz'ün de aralarında bulunduğu 6 rütbeli askere dava açıldı.



Gazeteci Hrant Dink'in öldürülmesinde ihmalleri bulunduğu gerekçesiyle Trabzon 2. Sulh Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Jandarma Astsubay Okan Şimşek ve Uzman Çavuş Veysal Şahin’in ifadeleri doğrultusunda başlatılan soruşturma tamamlandı.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, Dink’in öldürüldüğü dönemde Trabzon İl Jandarma Komutanı olan Albay Ali Öz’ün de aralarında bulunduğu rütbeli 6 asker hakkında daha “görevi ihmal” suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Habertürk'ün haberine göre halen yargılanmalarına devam edilen Astsubay Okan Şimşek ve Uzman Çavuş Veysal Şahin’in de iddianamede isimlerine yer verildi.



Davalar birleştirilebilir



Trabzon Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ali Can tarafından aylardır yürütülen soruşturma sonunda, Dink’in öldürüldüğü dönemde Trabzon İl Jandarma Komutanı olan Albay Ali Öz ve dönemin Jandarma İstihbarat Şube Müdürü Yüzbaşı Metin Yıldız ile istihbarat görevlileri Önder Araz, Okan Şimşek, Veysal Şahin, Hüseyin Yılmaz, Hacı Ömer Ünalır ve Gazi Günay hakkında iddianame hazırlandı. Savcılık askeri görevlilerin, Hrant Dink’in öldürüleceği bilgisini cinayetten aylar önce almalarına rağmen ilgili makamlara bildirmediklerini ve Dink’in öldürülmesinden sonra geçmişteki istihbari zafiyetlerini saklamak amacıyla gerçeğe aykırı belge düzenlediklerini belirledi. Başsavcı Vekili Can, iddianamesini Trabzon 2. Sulh Ceza Mahkemesi’ne sundu. Davanın, daha önce Okan Şimşek ve Veysal Şahin hakkında aynı mahkemede açılan ve görüşülmesine 4 Şubat’ta devam edilecek olan davayla birleştirileceği belirtiliyor.



Soruşturma nasıl gelişti?



Bilindiği gibi, Hrant Dink’in 19 Ocak 2007’de İstanbul’da öldürülmesinin ardından yapılan soruşturma sırasında Yasin Hayal’in halasının eşi olan Coşkun İğci, Dink’in öldürüleceği bilgisini cinayetten 6 ay önce Trabzon’da jandarma istihbarat görevlilerine bildirdiğini söylemiş ve bunun üzerine Trabzon İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi’nde çalışan Başçavuş Okan Şimşek ile Uzman Çavuş Veysal Şahin hakkında ‘görevi ihmal’ suçundan dava açılmıştı.



Dava kapsamında ifade veren iki rütbeli, müfettiş ifadelerinde İğci’yi yalanlamalarına rağmen, mahkemede itiraflarda bulunarak, “Albay Ali Öz bize baskı yaptığı için müfettişlere yalan söyledik. Coşkun İğci’nin, Hrant Dink’in öldürüleceğini cinayetten 6 ay önce bize bildirdiği doğrudur. Biz de bu bilgiyi İstihbarat Şube Müdürü Yüzbaşı Metin Yıldız ve dönemin İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz’e toplantıda ilettik. Albay Öz, Metin yüzbaşıya ‘sonra görüşelim’ diyerek konuyu kapattı ve daha sonra cinayetin önlenmesi konusunda çalışma yapmamız için bize hiçbir emir verilmedi” demişlerdi. Tanık olarak dinlenen birçok rütbeli de aynı ifadeleri tekrarlamıştı. Bunun üzerine Trabzon 2. Sulh Ceza Mahkemesi, daha önce soruşturulmalarına izin verilmeyen Albay Ali Öz ve diğer rütbeliler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Yeniden yapılan müfettiş incelemesi sonucunda Albay Öz’ün de aralarında bulunduğu askerler hakkında soruşturma izni verilmişti.



Dosya ağır cezaya gitse 25 yılla yargılanacaklardı



Öte yandan Trabzon 2. Sulh Ceza Mahkemesi, 26 Eylül’de görülen 4’üncü duruşmada Okan Şimşek ve Veysal Şahin hakkında “görevi ihmal” suçundan dava açılmışsa da eylemin TCK’nın 83’üncü maddesinde düzenlenen ‘kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi’ suçunu oluşturabileceğini belirterek, görevsizlik kararı alıp dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesini istedi. Ancak savcının itirazı üzerine üst mahkeme suçun “görevi ihmal” olduğuna hükmetti. Suçun ‘kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi’ olduğuna kanaat getirilip dava Ağır Ceza Mahkemesi’ne kaldırılmış olsaydı Dink cinayetinde ihmalle suçlanan görevliler hakkında 10 ile 25 yıl arasında hapis cezası istenebilecekti.